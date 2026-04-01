По данным, озвученным в начале марта на одном из заседаний Правительства, за последний год количество обращений, связанных с недоработками в сфере эксплуатации дорог, включая платные, выросло в полтора раза и достигло 60 тыс. Ситуация стала предметом отдельного обсуждения, по итогам которого Премьер-министр Олжас Бектенов поручил детально разобраться в причинах многочисленных жалоб и принять надлежащие меры.

– Следует шире применять возможности искусственного интеллекта для обеспечения контроля качества дорожных активов. Цифровая трансформация автодорожной отрасли должна стать инструментом управления на всех этапах: от планирования и проектирования до строительства и эксплуатации, – подчеркнул руководитель Правительства.

Кроме того, особое внимание было поручено уделить развитию и качеству придорожного сервиса, который остается важной частью общей транспортной инфраструктуры и напрямую влияет на комфорт и безопас­ность участников дорожного движения.

Итак, система платных автомобильных дорог вызывает закономерный интерес со стороны общества, особенно в части того, куда направляются собранные средства и насколько прозрачно осуществляется их использование. Эти вопросы напрямую связаны с доверием к самой системе и оценкой ее эффективности.

Ответственным за содержание и развитие платных участков республиканского и международного значения выступает АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол». Именно эта структура обеспечивает управление финансовыми потоками, формируемыми за счет эксплуа­тации платных дорог.

По информации, предоставленной национальной компанией, в настоящее время сеть платных автодорог в стране переживает стадию интенсивного расширения и модернизации.

Платные участки внедрены прежде всего на ключевых магистралях респуб­ликанского значения, обеспечивающих наи­больший транзитный и экономичес­кий эффект. Общая протяженность платных дорожных участков в Казах­стане сегодня составляет 4 883 км, что эквивалентно 19,5% от всей сети автодорог республиканского значения.

Таким образом, платные участки постепенно формируют значимую часть национальной дорожной инфраструктуры, продолжая расширяться и охватывать новые направления.

Отвечая на вопрос о том, насколько платные автомобильные дороги в Казахстане приближаются к самоокупае­мости, официальный представитель АО «НК «ҚазАвтоЖол» Сакен Дилдахмет сообщил, что на сегодня в респуб­лике действует 26 платных участков.

По словам эксперта, в настоя­щее время система обретает финансовую устойчивость: работы по содержанию и текущему ремонту на платных дорогах полностью покрываются за счет средств, поступающих от взимания проездной платы. Это означает, что расходы осуществляются без привлечения финансирования из республиканского бюджета.

Далее средства, поступающие от пользователей платных участков, аккумулируются на отдельном счете и распределяются строго по целевому наз­начению. Они направляются на содержание и ремонт, обеспечение работы самой системы взимания платы, обновление специализированной дорожной техники, а также на повышение уровня безопасности и комфорт­ных условий движения.

Таким образом, каждый уплаченный водителем тенге фактически возвращается в дорожную инфраструктуру – в виде обновленной разметки, современных дорожных знаков, освещения, новой техники, ограждений и повышения общего уровня сервиса. При этом важным аспектом остается обеспечение прозрачности расходования вырученных средств.

– Деятельность «ҚазАвтоЖола» находится под постоянным контролем госорганов, включая Генеральную прокуратуру, Комитет национальной безопасности, Высшую аудиторскую палату и другие структуры. Финансовая отчетность компании ежегодно подвергается строгому аудиту и публикуется в открытом доступе как в депозитарии Министерства финансов, так и на официальном сайте национального оператора.

По мере расширения в рес­публике сети платных дорог параллельно возникает вопрос и о том, какие цифровые технологии лежат в основе их работы и насколько эффективны автоматизированные процессы администрирования.

Как пояснили в АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», взимание дорожной платы осуществляется с использованием программно-аппаратных комплексов распознавания государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ), установленных на конт­рольных арках и пунктах оплаты. Дополнительно применяется технология RFID, которая ускоряет идентификацию транспортных средств и тем самым повышает пропускную способность автомобилей.

К слову, система интегрирована с банковскими и платежными сервисами, что делает процесс оплаты более удобным и быст­рым. Также обеспечено взаимодействие с госструктурами, включая МВД и процессинговый центр ЕРАП для передачи данных о нарушениях скоростного режима движения.

Как утверждает официальный представитель компании, в ближайшей перспективе объемы цифровизации расширятся. За счет интеграции с процессинговым центром ЕРАП намечено внедрить функции автоматичес­кого штрафования за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам в соответствии со статьей 628 КоАП. Ожидается, что это повысит дисциплину водителей и эффективность всей системы администрирования.

Развитие платных дорог в рес­публике сопровождается не только расширением их протяженности, но и развитием сопутствующей инфраструктуры. Речь прежде всего идет о придорожном сервисе, который напрямую влияет на комфорт поездок.

По данным АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», на сегодняшний день вдоль автомобильных дорог респуб­ликанского значения функционирует 1 421 объект придорожного сервиса. В период с 2023 по 2025 год было открыто 123 новых объекта, из которых 59 – автозаправочные станции.

– В планах на 2026 год преду­смотрено открытие еще 37 новых объектов придорожного сервиса, в том числе 27 автозаправочных станций и 10 объектов питания, – такие цифры привел Сакен Дилдахмет, добавив, что отдельное внимание уделяется санитарной инфраструктуре.

По его словам, сейчас на территории страны установлено 176 модульных теп­лых санитарно-гигиенических узлов. В этом году планируется дополнительно разместить еще 13 таких объектов в десяти регионах: восемь из них будут установлены на средства АО, а еще пять – с привлечением частных инвесторов.

Для обеспечения обратной связи на всех санитарных узлах размещены QR-коды с номером контакт-центра «1403» и ссылкой на WhatsApp-чат дис­петчерской службы. Для мониторинга функционирования санитарно-гигиенических узлов создано WhatsApp-сообщество с отдельными чатами в разрезе каждой области, где ежедневно предоставляются фото-, видеоотчеты о проводимых работах с отметкой даты и времени.

Также продолжаются меры по информированию водителей и пассажиров о ближайших объек­тах придорожного сервиса. Наряду с этим в рамках сотрудничества с компанией Kazakh Tourism на цифровых экранах транслируются видеоматериалы о туристических дос­топримечательностях страны.

– В прошлом году отдельный акцент сделан на туристических маршрутах. Было установлено 23 благоустроенных санитарно-гигиенических узла вблизи таких направлений, как Катон-Карагай, Рахмановские ключи, озеро Балхаш, а также курортные зоны Шалкар-Имантау, Баянаул и Каркаралинск, – перечислил Сакен Дилдахмет.

В целом модернизация дорожной инф­раструктуры сопровождается внед­рением решений, уже доказавших свою эффективность в международной прак­тике. Как отмечают в «ҚазАвтоЖоле», казахстанская модель платных автомобильных дорог сегодня сочетает в себе достаточно высокий уровень автоматизации и разные подходы. К примеру, это традиционные пункты с операторами и шлагбаумами, а также полностью автоматизированные участки.

Основу цифровой инфраструктуры составляют технологии распознавания государственных номеров (ANPR), широко используемых в странах Европейского союза и США. Они позволяют автоматически идентифицировать транспортные средства и начислять плату в автоматичес­ком режиме. Кроме того, используются контрольные арки, аналогичные системам в Австрии и Чехии. Они фиксируют проезд без остановки транспорта, что ускоряет движение и снижает число пробок.

По словам Сакена Дилдахмета, при введении новых платных участков в Казахстане учитываются интересы как водителей, так и регионов. В первую очередь анализируется интенсивность движения на дороге, ее социально-экономическое значение, а также доступность альтернативных маршрутов. Как правило, сохраняется бесплатная альтернатива для проезда. Для отдельных категорий пользователей предусмотрены льготы и специальные условия.

– Ведется разъяснительная работа с населением и представителями бизнеса, чтобы пользователи понимали условия пользования платными дорогами, знали о льготах и способах оплаты, а система оставалась прозрачной и вызывала доверие, – пояснил Сакен Дилдахмет.

Логичным продолжением текущих изменений становится вопрос дальнейшего развития системы платных дорог и ее масштабирования.

Согласно утвержденным планам, развитие сети будет носить поэтапный и системный характер. В частности, в перспективе доля платных дорог в общей сети республиканских трасс (около 25 тыс. км) увеличится с 30% в 2026 году (около 7,5 тыс. км) до 36% к 2032-му (около 9 тыс. км).

Уже в 2026 году запланирован один из самых масштабных этапов расширения: предполагается ввод новых платных участков общей протяженностью около двух тысяч километров. В их числе такие направления, как Караганда – Балхаш – Бурылбайтал, Бурылбайтал – Курты, Актобе – Кандыагаш, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Шу и Атырау – Астрахань.

– Эта работа продолжится и в последующие годы. К примеру, в 2027 году планируется запуск участков Узынагаш – Отар – Кайнар и Калбатау – Майкапшагай, – заключил Сакен Дилдахмет.