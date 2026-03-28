Месяц назад в Балхаше прозвенел очередной тревожный звонок. Там обрушился подъезд пятиэтажки по ул. Караменде би, который еще в 2024 году официально был признан аварийным. Никто не пострадал, поскольку жильцов из его квартир заранее выселили. А вот почти 120 человек из оставшихся четырех подъездов эвакуировали уже после ЧП.

– На время демонтажа подъез­да людям предоставляли временное жилье, – сообщил аким Балхаша Сапар Сатаев. – Теперь будет проведено техническое обследование всего дома. Если эксперты признают, что оставшиеся четыре подъезда пригодны для жилья и не являются аварийными, то люди вернутся в свои квартиры.

В противном случае у балхашских властей возникнут дополнительные проблемы. Вырастет очередь на жилье из госфонда, а вместе с ней и социальная напряженность. Надо сказать, что для Балхаша проблема старения жилищного фонда весьма актуальна. В городе есть еще пять аварийных домов и два предаварийных. За их состоянием власти следят, и, если оно ухудшится, придется раскошелиться на капитальный ремонт.

Правда, здесь может возникнуть проблема с передачей квартир в коммунальную собственность. Надо сказать, что именно она помешала балхашским властям еще в прошлом году укрепить конструкции подъезда пятиэтажки по ул. Караменде би и, как следствие, избежать ЧП. Жильцы пяти его квартир отказались передать свое жилье городу. А без этого акимат не смог разработать проектно-сметную документацию по восстановлению подъезда и выделить деньги из бюджета.

Если говорить о проблеме аварийного жилья в масштабах Карагандинской области, то ее предпочитают не муссировать. Хотя менее актуальной она от этого не становится. В регионе, по данным управления энергетики и ЖКХ, 40 аварийных и предаварийных домов. Они находятся в Балхаше, Темиртау, Приозерске, Сарани, а также в Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Больше всего домов, отслуживших свой срок, в Каркаралинске. Это и понятно, ведь город существует уже более 200 лет. За зданиями, имеющими историческое значение, следят, а жилые дома ветшают.

Интересно, что в Караганде многоэтажек, официально признанных аварийными, нет. Хотя власти не отрицают, что жилой фонд областного центра «имеет значительную изношенность». Особенно это касается двух- и трехэтажных домов в историческом центре города, которые построены до Великой Отечественной войны. Многие из них держатся на металличес­ких стяжках. Власти время от времени организовывают работы по штукатурке фасадов и замене кровли, но дальше дело не заходит.

«С учетом значительного износа части жилищного фонда, сформированного преимущест­венно в 1950–1980-х годах, проб­лема требует последовательного решения, – отмечает в ответе на запрос «Казахстанской правды» руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев. – Для минимизации рисков принимаются следующие меры: проведение регулярных технических обследований, реализация программ капитального ремонта, снос аварийных домов, привлечение инвестиций в сферу жилищного строительства».

Действительно, в Караганде идет активная застройка. Высотки растут в новом, юго-западном районе города, а о реновации старого жилья речи нет. В регионе даже на бумаге нет соответствующей программы. Хотя ради справедливости надо сказать, что в 2018 году власти Караганды предприняли попытку реализовать пилотный проект по реновации. Ее инициатором стал тогдашний градоначальник Нурлан Аубакиров.

Он нашел инвестора и договорился с ним о том, что тот построит на месте старых новые дома, которые будут в два раза выше и комфортнее. Прежние жильцы получат в них квартиры, а остальные квадратные метры владелец продаст по рыночной цене. Все это довели до сведения карагандинцев, но люди отказались от такого предложения, рассудив, что их могут обмануть. Тот проект так и не удалось осуществить, а акимы больше не пробовали продвигать в народ идеи о реновации жилья. Слишком уж непопулярное это дело.

Как же быть? Может, чиновникам стоит взять пример со столицы и разработать региональную программу по реновации жилья? Да, ее сложно будет осуществить в условиях дефицита бюджета. Но у жителей ветшающих домов будет хоть какая гарантия того, что в один прекрасный день они не окажутся без крыши над головой.