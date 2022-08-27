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Общество , Культура
Как в Нур-Султане отметят День Конституции Казахстана

В этом году в честь Дня Конституции астанчане отдохнут 28, 29 и 30 августа. В праздничные дни организации культуры, спорта, образования готовят для жителей и гостей города ряд разноплановых мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Так, 27 августа в конференц-зале Национальной академической библиотеки состоится круглый стол на тему: «Конституция. Жаңа Қазақстан. Қарқынды қадамдар». Участие в ней примут политические и государственные деятели, представители интеллигенции. Они, в частности, обсудят новые политические реформы, связанные с введением поправок в Конституцию РК.

В этот же день в 16:00 часов в Президентском парке состоится open-air концерт с участием популярных молодежных творческих групп. На сцене выступят местные и алматинские музыкальные коллективы.

28 августа на площадке у памятника Құрманғазы пройдет «Күй жәрмеңкесі». В этот же день в 20:00 часов на сцене Амфитеатра на набережной Есиля будет организован концерт эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

Кроме того, 29 августа в 17:00 часов столичная филармония приглашает на праздничный концерт «Ата Заңым – айбарым» с участием творческих коллективов города.

30 августа ко Дню Конституции в городе пройдет массовый велопробег с участием профессионалов и любителей велосипедного спорта.

Маршрут составит 20 км от начала объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону г.Косшы) до велодорожки ТОО «Астана Орманы». После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов. Кроме того, жители города могут соревноваться в таких национальных видах спорта, как гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната, асык ату.

Это не единственное спортивное мероприятие, которое пройдет в праздничные дни. Так, жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы. Он состоится 30 августа на лыжероллерной трассе в Центральном парке.

Вместе с тем в этот же с 15:00 до 22:00 часов на площади у монумента «Байтерек» жители могут посетить концерт «Ата Заңым – Бәйтерегім», на котором выступят звезды казахстанской эстрады.

В пешеходной части набережной реки «Есиль» и пешеходной улице Demalys Promenade свою программу развернет проект Creative Summer.

Дневная программа начинается в 14.00 ч. и включает в себя детские развлекательные программы, флешмобы, выступления аниматоров.

31 августа в 13:00 часов в столичном этноауле «Саржайлау» состоится благотворительная акция для детей «SOS Детская деревня», организованная Советом матерей городской АНК, приуроченная ко Дню Конституции РК и в рамках Года детей. В ходе мероприятия дети совершат путешествие в этноаул, где познакомятся с богатой историей, искусством и традициями казахского народа, смогут заглянуть в этнокультурную среду цивилизации наших предков, полюбоваться сельским бытом.

В честь Дня Конституции в Нур-Султане проводят тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы об истории и значимости для народа Основного Закона страны. Среди прочих мероприятий можно отметить интеллектуальные конкурсы на знание законов и норм Конституции РК, ориентированных на повышение правовой грамотности населения, особенно молодежи, а также концерты в жилых массивах.

В целом все мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции, способствуют консолидации общества вокруг ценностей Независимости, укреплению чувства гражданской сопричастности каждого казахстанца к идее строительства Нового Казахстана и повышению правовой культуры столичного населения, отметили в столичной администрации.

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