Как в районе «очистили» бюджет Общество 26 сентября 2023 г. 0:30 7 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область В поселке Алтайском ни дня не проработали очистные сооружения стоимостью больше 700 миллионов тенге! фото предоставлено РОО «Әділдік жолы» Алтайский – рабочий поселок, выросший возле большого рудника Иртышского полиметаллического комбината. Его судьба – калька многих населенных пунктов, целиком привязанных к предприятию. Как только прошла приватизация рудника, началась деградация поселковых коммунальных систем. Дороги, сети, жилой фонд остались без ремонтов и обновлений, которые раньше традиционно брала на себя мощная горно-металлургическая компания. Начались обветшание, разруха, отток населения… В 2012 году госэкспертиза выдала заключение: очистные сооружения в Алтайском, обслуживающие поселок и рудник, в аварийном состоянии. Пришли в негодность биофильтры, не действует хлораторная, разрушены оборудование и резервуары отстойников, предельно изношены канализационные сети, в ненадлежащем состоянии иловые карты... Несмотря на коммунальный ужас, реконструкция началась только в 2018-м. По словам занимавшего в ту пору должность акима Глубоковского района Каликана Байгонусова, деньги на проект были выделены из республиканского и областного бюджетов в рамках программы развития регионов до 2020 года. – Стоимость реконструкции очистных сооружений и канализационных сетей в поселке составляет 110 миллионов тенге, – рассказывал аким. – Стоимость реконструкции сетей водоснабжения – примерно 527 миллионов тенге. Проект захромал сразу. Через год, осенью 2019-го, когда на районный акимат обрушилась лавина жалоб от сельчан, аким констатировал: все улицы перерыты под траншеи – ни пройти, ни проехать, колодцы сломаны, толком так ничего и не сделано. Возмущение людей оправдано. Как заверял тогда глава района, за подрядчиком будет установлен партийный контроль. Однако в декабре 2019-го уже в областном департаменте внутреннего государственного аудита заявили о выявленных на объекте нарушениях на десятки миллионов тенге. По словам аудиторов, должностные лица легко подписывали акты, хотя работы были выполнены лишь частично или некачественно. Главной причиной нарушений в департаменте назвали ненадлежащий технический надзор. – Его ведут формально, – пояснял занимавший на тот момент должность руководителя областного ДВГА Серик Мамаев. – Одни и те же специалисты работают сразу в нескольких районах. На 12 объектах технадзор ведут 17 специалистов, хотя по нормативам необходимо 42 сотрудника. О каком качестве может идти речь? На сегодня очистные сооружения и сети в поселке Алтайском итоговой стоимостью 719 млн тенге находятся на балансе отдела строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района. Сам по себе данный факт должен свидетельствовать, что работы полностью выполнены, объект принят в эксплуатацию. В реальности в населенном пункте дошло до экологической чрезвычайной ситуации! В марте этого года в результате очередной поломки на старых аварийных очистных (!) произошло загрязнение сточными водами рельефа и речки Красноярки. Областной департамент экологии установил: по хлоридам норма превышена в 13 раз, по аммонию в 38,8 раза, по нитратам в 5,6 раза, нитритам – в 44,8 раза. Как заключили экологи, очистные сооружения времен царя Гороха являются технически неисправными. Не производится биологическая очистка сточных вод, не работают биофильтры, отсутствует аэрация. На местное коммунальное предприятие составили ряд протоколов, наложили штраф в 2,5 млн тенге. Выдали предписание провести оценку техсостояния очистных и разработать план мероприятий по устранению нарушений. И это при том, что из бюджета потрачен чуть ли не миллиард тенге на новые сети и современную станцию очистки! Куда ушли эти деньги?! По чьей вине объект не заработал? «Казахстанская правда» адресовала эти вопросы областному надзорному органу. Очень хочется понять, почему в Алтайском до сих пор действует станция, признанная аварийной больше десяти лет назад. Мы обязательно познакомим читателей с ответом. Минувшим летом по обращению сельчан в населенном пункте побывали общественники. – Территория не огорожена, нет никакой охраны, – поделился впечатлениями от нового коммунального объекта исполнительный директор республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов. – Станцию полностью разворовали – вынесли все, что можно было украсть. Не работает трансформаторная подстанция, внутри ничего не осталось. А может, ничего и не было изначально? До последнего кабеля разворован дизельный генератор. Любой, кому не лень, может залезть внутрь помещения через разбитые окна. Само здание – пустой модуль: ни дорогостоящих насосов, ни биореакторов, как попало брошено несколько фильтров, документация. Все, что содержит цветные металлы, раскручено, развинчено, распотрошено, растащено... – Рабочий поселок и рудник продолжают обслуживать старые очистные сооружения, – дополнительно пояснил представитель областного отделения РОО Адиль Пшенов. – Это здание 1963 года постройки. Стены от сырости покрылись плесенью. Раньше отапливали печью, но почти год она не работает. Люди трудятся в ужасных условиях. На днях такую же картину увидела комиссия партийного контроля Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Amanat». Ее член Серик Оразбайулы даже не сразу смог подобрать нужные слова. Халатность? Безответственность? Преступление? – За последние три года в Глубоковском районе сменилось несколько акимов, – пояснил партиец. – И сменилось несколько руководителей отдела строительства. С кого теперь спросить за такое безобразие? Есть у этой истории своя вишенка на торте. Руководство Глубоковского района вознамерилось… влить еще бюджетные миллионы в проекты новых очистных сооружений и сетей в Алтайском. То есть потраченной государством суммы в 719 млн тенге оказалось мало! «Проект по реконструкции очистных сооружений реализовывали в Глубоковском районе в поселке Алтайский с 2018 по 2019 год, – дали комментарий в районном акимате. – Для решения вопроса с канализацией поселка в текущем году из районного бюджета выделено 7,5 миллиона тенге. Данные средства предусмотрены на проведение строительного исследования по объекту «Реконструкция очистных сооружений и канализации п. Алтайский, Глубоковского района, ВКО». Будет выдано заключение эксперта. Проведены конкурсные процедуры для определения поставщика». Согласитесь, сказочная история – никто ни за что не понес никакой ответственности. Видимо, поэтому здесь решили действовать по принципу: если один раз прокатило успешно освоить бюджетные деньги, почему бы не попробовать еще? #поселок #Алтайский #очистные. реконструкция