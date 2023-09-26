Как в районе «очистили» бюджет

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В поселке Алтайском ни дня не проработали очистные сооружения стоимостью больше 700 миллионов тенге!

фото предоставлено РОО «Әділдік жолы»

Алтайский – рабочий поселок, выросший возле большого рудника Иртышского полиметаллического комбината. Его судьба – калька многих населенных пунктов, целиком привязанных к предприятию. Как только прошла приватизация рудника, началась деградация поселковых коммунальных систем. Дороги, сети, жилой фонд остались без ремонтов и обновлений, которые раньше традиционно брала на себя мощная горно-металлургическая компания. Начались обветшание, разруха, отток населения…

В 2012 году госэкспертиза выдала заключение: очистные сооружения в Алтайском, обслуживающие поселок и рудник, в аварийном состоянии. Пришли в негодность биофильтры, не действует хлораторная, разрушены оборудование и резервуары отстойников, предельно изношены канализационные сети, в ненадлежащем состоянии иловые карты...

Несмотря на коммунальный ужас, реконструкция началась только в 2018-м. По словам занимавшего в ту пору должность акима Глубоковского района Каликана Байгонусова, деньги на проект были выделены из республиканского и областного бюджетов в рамках программы развития регионов до 2020 года.

– Стоимость реконструкции очистных сооружений и канализационных сетей в поселке составляет 110 миллионов тенге, – рассказывал аким. – Стои­мость реконструкции сетей водоснабжения – примерно 527 миллионов тенге.

Проект захромал сразу. Через год, осенью 2019-го, когда на районный акимат обрушилась лавина жалоб от сельчан, аким констатировал: все улицы перерыты под траншеи – ни пройти, ни проехать, колодцы сломаны, толком так ничего и не сделано. Возмущение людей оправдано. Как заверял тогда глава района, за подрядчиком будет установлен партийный контроль.

Однако в декабре 2019-го уже в областном департаменте внут­реннего государственного аудита заявили о выявленных на объекте нарушениях на десятки миллионов тенге. По словам аудиторов, долж­ностные лица легко подписывали акты, хотя работы были выполнены лишь частично или некачественно. Главной причиной нарушений в департаменте назвали ненадлежащий технический надзор.

– Его ведут формально, – по­яснял занимавший на тот момент должность руководителя областного ДВГА Серик Мамаев. – Одни и те же специалисты работают сразу в нескольких районах. На 12 объектах технадзор ведут 17 специалистов, хотя по нормативам необходимо 42 сотрудника.
О каком качестве может идти речь?

На сегодня очистные сооружения и сети в поселке Алтайском итоговой стоимостью 719 млн тенге находятся на балансе отдела строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района. Сам по себе данный факт должен свидетельствовать, что работы полностью выполнены, объект принят в эксплуатацию. В реальности в населенном пункте дошло до экологической чрезвычайной ситуации!

В марте этого года в результате очередной поломки на старых аварийных очистных (!) произошло загрязнение сточными водами рельефа и речки Красноярки. Областной департамент экологии установил: по хлоридам норма превышена в 13 раз, по аммонию в 38,8 раза, по нитратам в 5,6 раза, нитритам – в 44,8 раза. Как заключили экологи, очистные сооружения времен царя Гороха являются технически не­исправными. Не производится биологическая очистка сточных вод, не работают биофильтры, отсутствует аэрация. На местное коммунальное предприятие составили ряд протоколов, наложили штраф в 2,5 млн тенге. Выдали предписание провес­ти оценку техсостояния очистных и разработать план мероприятий по устранению нарушений. И это при том, что из бюджета потрачен чуть ли не миллиард тенге на новые сети и современную станцию очистки! Куда ушли эти деньги?! По чьей вине объект не заработал?

«Казахстанская правда» адресовала эти вопросы областному надзорному органу. Очень хочется понять, почему в Алтайском до сих пор действует станция, признанная аварийной больше десяти лет назад. Мы обязательно познакомим читателей с ответом.

Минувшим летом по обращению сельчан в населенном пункте побывали общественники.

– Территория не огорожена, нет никакой охраны, – поделился впечатлениями от нового коммунального объекта исполнительный директор республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов. – Станцию полностью разворовали – вынесли все, что можно было украсть. Не работает трансформаторная подстанция, внутри ничего не осталось. А может, ничего и не было изначально? До последнего кабеля разворован дизельный генератор.

Любой, кому не лень, может залезть внутрь помещения через разбитые окна. Само здание – пустой модуль: ни дорогостоящих насосов, ни биореакторов, как попало брошено несколько фильтров, документация. Все, что содержит цветные металлы, раскручено, развинчено, распотрошено, растащено...

– Рабочий поселок и рудник продолжают обслуживать старые очистные сооружения, – дополнительно пояснил представитель областного отделения РОО Адиль Пшенов. – Это здание 1963 года постройки. Стены от сырости покрылись плесенью. Раньше отапливали печью, но почти год она не работает. Люди трудятся в ужасных условиях.

На днях такую же картину увидела комиссия партийного контроля Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Amanat». Ее член Серик Оразбайулы даже не сразу смог подобрать нужные слова. Халатность? Безответственность? Преступление?

– За последние три года в Глубоковском районе сменилось несколько акимов, – пояснил партиец. –
И сменилось несколько руководителей отдела строительства. С кого теперь спросить за такое безобразие?

Есть у этой истории своя вишенка на торте. Руководство Глубоковского района вознамерилось… влить еще бюджетные миллионы в проекты новых очистных сооружений и сетей в Алтайском. То есть потраченной государством суммы в 719 млн тенге оказалось мало! «Проект по реконструкции очистных сооружений реализовывали в Глубоковском районе в поселке Алтайский с 2018 по 2019 год, – дали комментарий в районном акимате. – Для решения вопроса с канализацией поселка в текущем году из районного бюджета выделено 7,5 миллиона тенге. Данные средства предусмотрены на проведение строительного исследования по объекту «Реконструкция очистных сооружений и канализации п. Алтайский, Глубоковского района, ВКО». Будет выдано заключение эксперта. Проведены конкурсные процедуры для определения поставщика».

Согласитесь, сказочная история – никто ни за что не понес никакой ответственности. Видимо, поэтому здесь решили действовать по принципу: если один раз прокатило успешно освоить бюджетные деньги, почему бы не попробовать еще?

#поселок #Алтайский #очистные. реконструкция

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