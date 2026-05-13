Как встретили Президента Турции в Астане

Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт Президента Турции сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Реджепа Тайипа Эрдогана и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли:

«Ata yurda hoş geldiniz!» – «Атажұртқа қош келдіңіз!» («Добро пожаловать на землю предков!»).

Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Турции и Казахстана.

В терминале аэропорта юные музыканты исполнили для турецкого лидера композицию «Домбыра».