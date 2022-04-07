Политика Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева 7 апреля 2022 г. 3:00 Успешная реализация реформ, объявленных в Послании Президента народу, повысит устойчивость государства и будет способствовать дальнейшему прогрессивному развитию страны по всем направлениям. Зарубежные политики, дипломаты, эксперты высоко оценивают программу модернизации и обновления страны, предложенную Касым-Жомартом Токаевым. Татьяна Валовая, генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве: – Демократия – основная ценность Организации Объединенных Наций. Более 76 лет ООН работает со своими государствами-членами над продвижением надлежащего управления, обеспечением прозрачности и подотчетности государственных учреждений и совершенствованием избирательных систем. В этом контексте реформы, намеченные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, содержат ряд важных инициатив, направленных на укрепление демократии в стране, таких как концепция «слышащего государства» и принцип «Разные взгляды, но единая нация». Особо хотелось бы отметить решение правительства Казахстана полностью отменить смертную казнь и внести соответствующие изменения в Конституцию. Хочу также поблагодарить Правительство Республики Казахстан за его многолетние международные усилия по широкому кругу глобальных проблем, включая борьбу с изменением климата, международную безопасность и нераспространение оружия массового уничтожения. Рассчитываю на наше дальнейшее сотрудничество в продвижении повестки дня ООН. Душан Подгорски, экс-посол Словакии в Казахстане (2005–2011 годы): – Считаю себя верным другом Казахстана, поэтому внимательно ознакомился с Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева народу и хотел бы поделиться некоторыми мыслями по этому поводу. Считаю важным, что предложенные Главой государства реформы направлены на развитие политических процессов в стране. Это в том числе отказ от суперпрезидентской формы правления, совершенствование системы сдержек и противовесов Президента и Парламента, снижение регистрационного порога для партий и другие. Инициативы по развитию культуры многопартийности, расширению диалога с гражданским обществом критически важны. Государство должно пользоваться доверием и поддержкой своего населения, чтобы общество и власть могли открыто, в рамках прямого диалога решать вопросы электората. Уверен, что практическая реализация политических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, его курса на «слышащее государство» будет также способствовать улучшению социально-экономической ситуации и обеспечению макроэкономической стабильности вашей страны. Как экс-посол Словакии в Казахстане всей душой болею за новый Казахстан и желаю благополучия и процветания народу республики! Ким Дэ Сик, генеральный директор департамента международных отношений Ассоциации губернаторов Республики Корея: – Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабных реформах. Как настоящий друг Казахстана я приветствую все эти меры и надеюсь, что они будут реализованы эффективно и что республика достигнет такого же социального развития, как и наша страна. Мы увидели, что реформы имеют широкий масштаб и охватывают весь периметр государственного управления. Очень сложно разработать подобную программу, однако еще труднее происходит процесс понимания нововведений. Поскольку правительство имеет обязательства перед народом и перед историей, оно должно сделать все возможное для того, чтобы преодолеть укоренившуюся в обществе психологию сопротивления, а что касается народа, то ему необходимы понимание, поддержка и терпение. Оглядываясь назад на современную историю Республики Корея, которая сегодня достигла высокого уровня экономического развития и демократии, я хотел бы подчеркнуть важность выполнения обещаний правительством, а также понимания и участия народа. Надеюсь, что правительство и народ не проявят нетерпения во время кризисных ситуаций, которые будут возникать в процессе реализации плана реформ, а наоборот, примут все необходимые меры с расчетом на долгосрочную перспективу. Только тогда будет сохранена движущая сила реформ, а потери сократятся. Считаю, что казахстанский народ и правительство сейчас переживают боль роста. Это цена, которую нужно заплатить за развитие, за процесс, который вы должны осуществить. Республика Корея также пережила эту боль роста. Но в конце концов она преодолела все это и достигла сегодняшнего прогресса. Я верю, что это также случится с Казахстаном. Точно так же, как Казахстан преодолел широкое распространение коронавируса и сейчас находится в гораздо лучшем положении, я верю, что он успешно преодолеет и нынешние политические и социальные трудности. ...После обретения независимости Казахстан стал крупнейшей развивающейся страной Центральной Азии. Это значит, что правительство и народ республики обладают большой силой и мудростью. Я уверен, что Казахстан добьется успеха в использовании движущей силы реформ и развития в качестве возможности для второго рывка вперед. Вперед, Казахстан! Арман Гукасян, эксперт клуба «Глас народа» (Армения): – Послание Президента Касым-Жомарта Токаева включает в себя целую программу политических реформ и ряд социально-экономических мер, реализация которых намечена на ближайшее время. Послание Президента – тот ориентир, которым должны руководствоваться представители госаппарата и политические элиты в ближайшее время. Глава государства наметил целый комплекс демократических реформ, в частности, начав процесс укрепления позиций Парламента республики. Очевидно, что Президент Касым-Жомарт Токаев сосредоточил все свои усилия на том, чтобы в стране была сохранена стабильность, в частности после январских трагических событий, и Послание полностью укладывается в данную логику развития Казахстана. Реформы, озвученные в Послании, подразумевают укрепление демократических прав людей и социального положения граждан. Они направлены против интересов элитарных групп, монополистов и рассчитаны на проведение дальнейшей активной антикоррупционной политики. Президент дает четко понять, что его деятельность будет направлена на благо народа и всех слоев населения. В своем Послании Глава государства четко отметил: сейчас все внимание должно быть сконцентрировано на том, чтобы основные причины январских событий были устранены. Системные реформы необходимо провести в правоохранительных органах страны. Предложенные реформы должны принести положительные результаты, так как они учитывают интересы народа, простых граждан, которые хотят видеть реальные и ощутимые перемены в стране.