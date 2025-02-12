Какая ставка устроит всех?

В конце января Правительство Казахстана заявило о необходимости поднять ставку НДС, а также снизить порог постановки на учет плательщиков данного налога, что вызвало неоднозначную реакцию среди казахстанцев, усмотревших в таких действиях угрозу роста цен. Опасения широких слоев населения нашли отклик и понимание у руководства респуб­лики. В частности, встречаясь на минувшей неделе с представителями бизнеса, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству ввести дифференцированную ставку НДС, определив ее размер конкретно для каждой отрасли.

Как отмечает вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, на данном этапе окончательного решения по ставке нет, идет всестороннее обсуждение вопроса.

– Мы обсуждаем налоговые ставки с предпринимателями, экспертами НПП «Атамекен», делаем расчеты... Бизнес-сообщество проверяет, оценивает, предлагает свои варианты. То есть идет совместная работа, – говорит Азамат Амрин.

Расчеты ведутся по размерам поступления НДС в случае его увеличения, а также по возможному влиянию на инфляцию, на поведение на рынке предпринимателей.

– Хотел бы отметить, что речь не идет о простом повышении ставки НДС, а о полноценной налоговой реформе, – поясняет Азамат Амрин. – Когда мы начинали работу, то перед нами стояло несколько задач. Первая из них – учесть разрыв в цепочке НДС. В чем он заключается? Когда плательщик НДС покупает у неплательщика НДС, то, соответственно, у него в зачете ничего нет, и налог на добавленную стои­мость, который он оплачивает, превращается в налог с оборота. При этом облагается не добавленная стоимость, а весь оборот. С другой стороны, если неплательщик НДС покупает у плательщика, то НДС уходит в себестоимость товара, увеличивая его стоимость. А это, отмечает вице-министр, искажает природу и сущность налога на добавленную стоимость.

Вторая задача состоит в проб­леме высокой нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ). В Казахстане имеется социальный налог, действуют социальное и медицинское страхование, введены обязательные пенсионные взносы работодателя, пенсионные выплаты... В нынешнем году нагрузка на ФОТ составляет 38,5%, в 2026 году она вырастет до 39,5%, а в 2028-м, по словам вице-министра, дойдет до 41%.

– То есть, если мне, условно говоря, надо платить 100 тысяч тенге своему работнику, то сверху нужно выложить еще 40 тысяч отчислений. Товар еще не появился на полках магазина, он не продан, а предприниматель уже обязан отчислять внушительные суммы, – поясняет вице-министр.

По этой причине, по его мнению, чтобы повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса, необходим перенос акцента уплаты с себестоимости на потребление.

Еще одна важная задача касает­ся необходимости сохранения средств Национального фонда.

– Начиная с 2020 года ежегодно из этого источника берется гарантированный трансферт в объеме около 2 триллионов тенге и целевой трансферт, – говорит Азамат Амрин. – Сейчас он не ограничен и используется на текущие расходы. В нынешнем году целевой трансферт составляет 5 триллионов 250 миллиардов тенге. Если такими темпами будем продолжать и дальше, у нас средства Нацфонда очень быстро иссякнут.

Между тем остро стоит вопрос не только повышения ставки НДС, но и числа его плательщиков. На сегодня в республике 2,3 млн налогоплательщиков, из них налог на добавленную стоимость платят лишь порядка 88 тысяч. Для того чтобы исправить ситуацию, нужно, как считает вице-министр, снижать порог по НДС.

Сейчас в Казахстане действует упрощенная декларация. Порог для применения этого режима – 178 млн тенге в год, и налогоплательщики, когда доходят до данного уровня, начинают дробиться, объясняет ситуацию вице-министр.

Два года назад в Казахстане по упрощенной декларации работало около 700 тыс. индивидуальных предпринимателей. Сегодня их число достигло уже 1,8 млн. Проще говоря, бизнесы начали дробиться и скрывать свои доходы, чтобы не платить налоги.

– Мы предполагаем, что пос­ле снижения порога по НДС дробиться станет сложнее. Это же администрирование, это затраты – предприниматель несет определенные риски, просто надо регистрироваться и платить налоги так, как это делается во всем мире, – отмечает Азамат Амрин.

Конечно же, главный вопрос – на кого ляжет основное бремя? Как заверяет вице-министр, бизнес от нововведений не пострадает, а даже наоборот – выиграет.

– Почему мы поднимаем не подоходный, а налог на добавленную стоимость – потому что это не станет нагрузкой на предпринимателя. Я на этом хочу акцент сделать – платит конечный потребитель, это налог на потребление, – поясняет вице-министр.

Однако нужно понимать: новации приведут к удорожанию. По расчетам Минэкономики, дополнительная инфляция может составить порядка 4,5%.

– Мы понимаем, что простое увеличение ставки НДС не решение вопроса, поэтому вместе с поднятием ставки предлагаем уменьшить себестоимость товара, снизив нагрузку на фонд оплаты труда, – разъясняет ситуацию Азамат Амрин.

Как уже было сказано, в нынешнем году нагрузка на ФОТ составляет 39,5%. Из них 9,5% приходятся на социальный налог и обязательные пенсионные взносы, которые ведомство предлагает убрать и тем самым уменьшить нагрузку на работодателя, что в конечном итоге снизит себестоимость товаров и услуг.

Само собой, повышение налогов никто не приветствует. Как утверждает вице-министр, в первый год рост ВВП снизится на 0,7–0,9%, однако затем это снижение компенсируется.

Сейчас проект налоговых изменений находится на обсуждении. Работа по новой налоговой реформе продолжается.