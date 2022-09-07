Какие авто не попадут под легализацию, разъяснили в МВД

Министерство внутренних дел РК проинформировало о легализации иностранных автомобилей, сообщает Kazparvda.kz.

Главой государства в Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" было поручено Правительству провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.

По информации МВД, уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения.

Уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности (Пограничная служба) по всем транспортным средствам, ввезенным (въехавшим) в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.

Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.

Также в ведомстве информируют, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта, информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.

В МВД еще раз призвали граждан соблюдать законодательство при приобретении автомобилей, обязательно проверять их юридическую чистоту, в том числе для дальнейшей возможности регистрации и эксплуатации автотранспорта в Казахстане.