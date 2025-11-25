Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан

Президент
В присутствии глав государств Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова члены официальных делегаций обменялись межправительственными и межведомственными документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

1. Соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

2. Соглашение о сотрудничестве в области миграции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

3. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Туркменистана;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана по сотрудничеству в области ветеринарии;

6. Меморандум о взаимопонимании между Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Научно-исследовательским институтом зерновых культур Министерства сельского хозяйства Туркменистана;

7. План совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2026-2027 годы;

8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на 2026-2027 годы;

9. Меморандум между акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и хякимликом Балканского велаята Туркменистана о взаимопонимании в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества; 10. Меморандум о сотрудничестве в области науки между Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан и Академий наук Туркменистана;

11. Соглашение о сотрудничестве в информационной сфере между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

#документы #Туркменистан #Акорда #соглашения

