Министр юстиции Казахстана Канат Мусин на заседании Правительства озвучил, какие изменения внесут в Конституцию РК после Послания Президента народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Глава государства в своем Послании 16 марта 2022 года обозначил 10 основных направлений политических реформ. На сегодняшний день разработан проект Общенационального плана по реализации данного Послания", – отметил спикер.

Документ предполагает следующие меры нормативного характера.

Внесение изменений в Конституцию по вопросам:

- полномочий Президента;

- ограничений, связанных с его пребыванием в должности;

- выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета;

- порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;

- преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;

- порядка формирования маслихатов;

- создания Конституционного суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека;

- закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.

Мусин отметил, что разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.

Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам:

- запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;

- порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;

- согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;

- образования Высшей аудиторской палаты;

- порядка формирования и функций маслихатов;

- упрощения процедуры регистрации политических партий;

- по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека;

- совершенствования выборного процесса;

- расширения категорий дел с участием суда присяжных;

- пересмотра закона о средствах массовой информации;

- местного самоуправления.

По его словам, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года.

Принятие указов Президента и постановлений Правительства, связанных с вопросами:

- образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области;

- ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

Он дополнил, что разработка проектов указов Президента и постановлений Правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года.

Фото: e-history.kz