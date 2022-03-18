Министр юстиции Казахстана Канат Мусин на заседании Правительства озвучил, какие изменения внесут в Конституцию РК после Послания Президента народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Глава государства в своем Послании 16 марта 2022 года обозначил 10 основных направлений политических реформ. На сегодняшний день разработан проект Общенационального плана по реализации данного Послания", – отметил спикер.
Документ предполагает следующие меры нормативного характера.
Внесение изменений в Конституцию по вопросам:
- полномочий Президента;
- ограничений, связанных с его пребыванием в должности;
- выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета;
- порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;
- преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;
- порядка формирования маслихатов;
- создания Конституционного суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека;
- закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.
Мусин отметил, что разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года.
Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам:
- запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;
- порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента;
- согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;
- образования Высшей аудиторской палаты;
- порядка формирования и функций маслихатов;
- упрощения процедуры регистрации политических партий;
- по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека;
- совершенствования выборного процесса;
- расширения категорий дел с участием суда присяжных;
- пересмотра закона о средствах массовой информации;
- местного самоуправления.
По его словам, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года.
Принятие указов Президента и постановлений Правительства, связанных с вопросами:
- образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области;
- ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.
Он дополнил, что разработка проектов указов Президента и постановлений Правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года.
Фото: e-history.kz