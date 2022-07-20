Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, какие ограничения могут ввести в городе при переходе в «желтую» зону., передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ранее сообщалось, что в столице отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Сархат Бейсенова заявила, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной.

В этой связи журналисты поинтересовались, какие ограничения могут ввести в случае перехода Нур-Султана в «желтую» зону.

«В соответствии с решением МВК был предложен ряд ограничений, которые будут приняты в тот момент, если Нур-Султан перейдет в «желтую» зону. Это перевод близких контактных на дистанционный формат работы, перевод людей, у которых есть абсолютные противопоказания к вакцинации, на дистанционный формат работы. Также сейчас рекомендуется ношение масок в закрытых помещениях, а при переходе в «желтую» зону данный формат масочного режима будет рекомендован во всех учреждениях – ТРЦ, кинотеатрах, кинозалах, а также при посещении любых других массовых мероприятий, концертных залов и в обязательном порядке в общественном транспорте», – сказала она.

Также, по ее словам, рекомендован будет перевод совещания с участием более 10 человек в онлайн-формат.