Нур-Султан приближается к "желтой" зоне по коронавирусу

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, какие штаммы коронавируса циркулируют в городе, и чем они опасны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сархат Бейсенова заявила, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной.

«Если с 22 июня по 5 июля было зарегистрировано 414 случаев КВИ, то за последние две недели – с 6 июля по 19 июля – зарегистрировано уже 3 970 случаев коронавируса. Тем самым уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза. Выявление новых случаев достигло 586 в сутки. По новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город приближается к «желтой» зоне.

В этой связи она призвала горожан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей.

«Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете. Отмечу, что при переходе в «желтую» зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции», – резюмировала она.