Какие нарушения выявили во время предвыборной гонки в Казахстане

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"Кандидатами в депутаты допущены нарушения норм избирательного законодательства. Зафиксировано 23 таких факта. Ко всем правонарушителям у нас единый подход, все факты проверены, виновные понесли административное наказание. Больше всего нарушений – агитация в период ее запрещения, 12 фактов. В 6 случаях правонарушителями были три юридических лица и трое граждан – не кандидаты. В других 6 случаях незаконную агитацию до окончания срока регистрации кандидатов провели кандидаты в депутаты Мажилиса, зарегистрированные по одномандатным округам. Мы получили согласие ЦИК на привлечение их к ответственности", – сообщил спикер.

Он отметил, что после наложения судом штрафа по статье 102 КоАП и вступления судебных актов в законную силу, соответствующие окружные избирательные комиссии отменили их регистрацию.

"Это требование закона. Еще один кандидат в Алматы привлечен к ответственности по статье 122 КоАП: он нарушил условия проведения предвыборной агитации и бесплатно оказал гражданам услуги такси. Он признал вину, его регистрация также была отменена. В период агитации два жителя Караганды привлечены к ответственности, на них наложены штрафы по статье 114 КоАП за срыв и порчу агитационных материалов. Три факта связаны с проведением незаконных опросов общественного мнения по выборам в Астане и Алматы в соцсетях", – дополнил заместитель генпрокурора.

Умиралиев подчеркнул, что по закону проводить опросы есть право только у юридических лиц, имеющих в этой области пятилетний опыт и заранее уведомивших ЦИК. В связи с этим два физических и одно юридическое лицо привлечены к ответственности.

"Распространение анонимных агитматериалов по статье 113 КоАП – выявлено 5 фактов, привлечены 4 лица, из них 3 – представители кандидата из Акмолинской области, один – представитель СМИ. На сегодня получено согласие ЦИК на привлечение кандидата в депутаты Мажилиса из Туркестанской области к ответственности за такое нарушение. Однако это не влечет отмену регистрации кандидата", – резюмировал Жандос Умиралиев.