14 нарушений выявили в пассажирском поезде «Костанай – Алматы»

В Минтранспорта проинформировали о результатах проверки пассажирского поезда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этот раз специалисты проверили пассажирский поезд №43/44 в направлении Костанай – Алматы, обслуживаемый ТОО «Турксиб – Астана». В ходе проверки выявлено 14 различных нарушений: несоответствие нормам внутреннего и внешнего вида пассажирских вагонов, несоблюдение санитарных норм, также зафиксированы неработающие кондиционеры.

«По результатам проверки составлен соответствующий акт. В свою очередь, перевозчику поручено в течение 10 календарных дней принять меры по устранению выявленных в результате проверки нарушений и недопущению их дальнейшего возникновения», – говорится в официальном сообщении.

До конца лета сотрудники комитета проведут проверки по остальным пассажирским поездам.

По информации ведомства, комитет железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта намерен пересмотреть правила предоставления субсидий перевозчикам пассажиров. Планируется, что объем субсидий будет напрямую связан с качеством предоставляемых услуг пассажирам и состоянием поездов (чистота, наличие кондиционеров).

В стране курсирует 110 социально значимых регулярных поездов. Строгое соблюдение требований правил пассажирских перевозок - на особом контроле комитета, отметили в пресс-службе.