Какие производства в Казахстане будут построены с участием турецкого капитала

Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану представили ряд совместных инвестиционных проектов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В частности, в области Абай компания Miryıldız намерена построить горно-обогатительный комбинат; в Алматы İskefe Holding планирует запустить производство желатина; в Туркестанской области Orzax Group создает современное производство биологически активных добавок; в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО «Казпочта» формирует логистический центр на территории международного аэропорта; в Астане Tiryaki Holding строит завод по глубокой переработке пшеницы и гороха.

Реализация данных проектов позволит привлечь свыше 920 млн долларов инвестиций и создать более 3100 рабочих мест в Казахстане.

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около 4 млрд долларов в различных секторах экономики.

В настоящее время продолжается работа в рамках еще 50 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов. Это отражает высокий уровень инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Турцией.