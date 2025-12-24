В настоящее время ВАП формирует базу таких учреждений – в ней уже порядка 18 фондов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Какие внебюджетные фонды могут стать объектом проверки со стороны Высшей аудиторской палаты. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе РК, рассказал председатель ведомства Алихан Смаилов.

По его словам, в настоящее время ВАП формирует базу таких учреждений – в ней уже порядка 18 фондов. В их числе Национальный фонд, Единый накопительный пенсионный фонд, Фонд социального медицинского страхования, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд и др.

В 2025 году в рамках аудиторских мероприятий уже проведены проверки ЕНПФ и ГФСС. В 2026 году аудиты затронут Фонд компенсации потерпевшим и Специальный госфонд.