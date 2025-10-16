Какие жилищные программы поддержат в Казахстане

Правительство,Строительство
549
Венера Баталова
корреспондент

Премьер-министр провел совещание с участием членов Правительства, руководителей других государственных органов и организаций по вопросу исполнения поручения Главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге», - говорится в сообщении.

 Кроме того, возобновляется востребованная программа «Әскери баспана», которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно.

Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.

#ипотека #государство

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Впервые в заседании Совета директоров АО «Самрук-Қазына» уч…
Ляззат Ибрагимова: расширяются программы, позволяющие получ…
На какие комуслуги ввели мораторий на повышение цен
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп прод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]