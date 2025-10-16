Премьер-министр провел совещание с участием членов Правительства, руководителей других государственных органов и организаций по вопросу исполнения поручения Главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Кроме того, возобновляется востребованная программа «Әскери баспана», которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно.

Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.