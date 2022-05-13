Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка

В ожидании стабилизации

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

провел исследование, в ходе которого изучил мнения участников финансового рынка относительно прогнозов по ключевым макроэкономическим индикаторам.

Респондентам было предложено дать прогнозы относительно стоимости нефти, курса рубля и тенге, инфляции, динамики ВВП и размера базовой ставки.

Результаты опроса показали, что участники финансового рынка не ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на «ястребиные» заявления Нацбанка.

На фоне высоких цен на нефть, регуляторных мер по стабилизации курса нацвалюты, включая повышение интереса к тенговым инструментам, а также в преддверии предстоящего налогового периода (20–25 мая) кратко­срочные ожидания экспертов по курсу нацвалюты существенно улучшились. Участники опроса прогнозируют, что к началу июня курс доллара к тенге составит 448,3 тенге за доллар, тогда как месяцем ранее данный показатель прогнозировался на уровне 472,9 тенге за доллар.

«Между тем ожидания по курсу нацвалюты через год остаются умеренно негативными – 484,0 тенге за доллар (+8,7% к текущему курсу). Сохраняющаяся геополитическая напряженность, усиление волатильности на мировых рынках, глобальный выход инвесторов из активов развивающихся стран в свете ужесточения монетарной политики развитых стран могут оказывать давление на нацвалюту в следующие 12 месяцев», – информирует АФК.

Ожидания по ценам на нефть через год сохранились вблизи их текущих значений – 104,4 доллара за баррель, что может быть обусловлено высокой волатильностью рынка, неустойчивостью баланса спроса и предложения.

В свою очередь на фоне усиления инфляционного давления в стране (до 13,2% в апреле) и высоких проинфляционных рис­ков в мировой экономике средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась с 9,4% до 11,7%.

После очередного повышения базовой ставки до 14% в апреле большинство экспертов (69%) ожидают сохранения денежно-кредитных условий на заседании 6 июня. При этом 25% экспертов прогнозируют повышение базовой ставки до 14,5–15%, отыгрывая заявления Нацбанка о ее дальнейшей траектории.

Напомним, повышая базовую ставку до 14% годовых 24 апреля, Нацбанк подчеркнул, что «сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков».

АФК констатирует, что ожидания экспертов по росту ВВП Казахстана через год немного ухудшились. Теперь они находятся на уровне 3% против 3,1% месяцем ранее, что, вероятно, обус­ловлено разрывами логистических цепочек, более высокими процентными ставками и общим замедлением темпов развития мировой экономики.