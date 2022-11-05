Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане

В 2023 году в Астане планируется открытие еще одного автомобильного моста, передает Kazpravda.kz.

О новой дорожно-транспортной развязке рассказал Аким Астаны Алтай Кульгинов.

«Ознакомился с ходом строительства моста по пр. Тауелсиздик через реку Есиль. Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем. Данный мост планируем завершить в 2023 году», - сообщил аким столицы.

Также в текущем месяце планируется открыть движение по улице А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города.

Кроме того, за последние годы отремонтировали более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах. Ранее была утверждена концепция Комплексной транспортной схемы (КТС). КТС позволяет выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учётом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах.