Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане
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РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на 2-4 ноября, передает Kazpravda.kz
По данным синоптиков, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики.
Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра.
"Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 тепла до 5 мороза -3 тепла, днем от 10-18 до 0-8 тепла. В южной половине республики, благодаря обширному антициклону, погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3 мороза - 5 тепла, днем небольшое повышение от 10-17 до 15-20 тепла", - сообщили метеорологи.
По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.