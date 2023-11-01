Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

По данным синоптиков, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра.

"Температурные показатели понизятся ночью от 3-10 тепла до 5 мороза -3 тепла, днем от 10-18 до 0-8 тепла. В южной половине республики, благодаря обширному антициклону, погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 3 мороза - 5 тепла, днем небольшое повышение от 10-17 до 15-20 тепла", - сообщили метеорологи.