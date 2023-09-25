Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 сентября предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным синоптиков, на западе страны ожидается теплая погода без осадков.
"В ближайшие дни с ложбиной северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, с влиянием северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов. Метеорологи сообщили, что в температурном режиме значительных изменений не ожидается.