Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 сентября предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, на западе страны ожидается теплая погода без осадков.

"В ближайшие дни с ложбиной северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, с влиянием северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов. Метеорологи сообщили, что в температурном режиме значительных изменений не ожидается.

#погода #Казгидромет #прогноз

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