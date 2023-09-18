Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

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По данным метеослужбы, в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики; пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом.

В горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

20-21 сентября отрог Западного антициклона принесет ясную погоду без осадков на запад и северо-запад Казахстана. На западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В западных областях республики температура воздуха ночью - 5-18, днем повышение от 18-28 до 20-31 тепла; на северо-западе, севере страны понижение ночью до 3-11, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем повышение до 13-25 тепла; в центре понижение ночью до 2-10, днем основной фон 13-21 тепла; на востоке основной фон ночью 3-11, днем понижение до 10-18 тепла; на юге, юго-востоке понижение ночью до 8-13, в горных районах 2 мороза - 3 тепла, днем понижение до 15-25; в горных районах 5-10 тепла.