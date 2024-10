В их числе можно отметить: вопросы нациестроительства, актуальные для новых независимых государств, возникших на территории бывшего Советского Союза и Югославии; вопросы идентичности, не только национальной, но и цивилизационной, которые обострились в контексте геополитического сдвига, вызванного крушением биполярной структуры международных отношений и сопутствующего ему «конфликта цивилизаций»; академические дис­куссии о природе исторического знания и статусе исторической науки в современном обществе.

Долгое время дискуссии в рамках этих направлений проходили изолированно друг от друга, и, возможно, именно этим объясняется отсутствие сколько-нибудь значимых результатов в решении данных вопросов. При этом проблема коллективной исторической памяти и другие связанные с нею вопросы рассматривались преимущественно в идеологическом ключе, а сам ход их обсуждения подчинялся не столько логике научного поиска, сколько давлению политической конъюнктуры. Не историки, а политики и публицисты оказались на переднем плане обсуждения этих проблем.

Безусловно, значение историчес­кой науки особенно возрастает в современных геополитических условиях. Так, при наличии перманентных военных, межэтнических, межгосударственных конфликтов, нерешенных территориальных проб­лем на огромных пространствах евразийского континента особое значение приобретают вопросы национальной идентичности.

Взаимосвязь исторической памяти с национальной идентичностью емко и ярко охарактеризована в утверждении Э. Смита: no memory, no identity; no identity, no nation.

Пересмотр модели репрезентации национальной истории не является спецификой Казахстана. Историческое сознание является мощным мобилизационным ресурсом как в деле разрушения старых политических режимов, так и создания новых институтов, призванных санкционировать и придавать легитимность новым режимам. Процессы политического транзита неизбежно сопровождаются фрагментацией общества. Нередко линией расхождения является национальная история, точнее – отношение к историческому прошлому со стороны представителей различных политических сил.

Признание факта политизации истории привело к тому, что национальная историография стала подвергаться критике как «мифологичная» и «мифотворческая», при этом критики забывают, что любая историческая память основана на мифе как символе. «Ортодоксальная», «чистая», «вненациональная» история – такой же символ, такой же миф, но чаще всего миф имперский. Задача национальной историографии – деколонизация интеллектуального исторического дискурса без скатывания в дискурс этноцентрический.

Роль исторической науки и исторического сознания была отмечена еще в конце 90-х годов первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. За период независимости в Республике Казахстан был принят ряд важных, принципиальных актов, документов, концепций и прочих документов, придавших импульс развитию исторической науки страны, но и в значительной степени характеризующих роль государства в процессе формирования исторического сознания казахстанцев.

Развитие исторической науки Казахстана, особенно в области изучения национальной истории в условиях независимости, ознаменовалось значимыми общественными инициативами: проведением Года общенационального согласия и памяти жертв политических реп­рессий (1997 г.), Года народного единства и национальной истории (1998 г.), реа­лизацией государственной прог­раммы «Мәденимұра» – «Культурное наследие» (2004–2011 гг.). В 2013 году стартовала государственная программа «Народ в потоке истории». Создан справочный информационно-образовательный портал «История Казахстана»

(e-history.kz). В 2017 и 2018 годах были опубликованы две программные статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи».

В 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал необходимость изучения истории Золотой Орды и Улуса Джучи, празднования юбилеев Абая и аль-Фараби. В начале 2021 года в статье «Независимость превыше всего» Глава государства отметил важность формирования историчес­кого соз­нания и обратил внимание на необходимость национальной репрезентации исторического процесса на территории Казахстана.

За последние годы были собраны уникальные археографические, археологические, архивные материа­лы, позволяющие совершенно по-новому взглянуть на национальную историю, привлекая апробированные в мире методы исследования, в том числе и междисциплинарного характера.

В настоящий момент профессио­нальное сообщество историков Казахстана работает над несколькими масштабными проектами по репрезентации национальной истории. Это подготовка Концепции национальной истории, стандарта для отображения (репрезентации) национальной истории в учебных программах государственных образовательных учреждений, 7-томной Истории Казахстана и Краткой истории Казахстана.

Необходимость формирования нового исторического мировоззрения – это запрос казахстанского общества. Новая концепция историчес­кой науки вовсе не подразумевает отказ от прежних исторических воззрений, а наоборот, является продуктом развития исторической науки на основе обновления эмпирической и теоретико-методологической базы. В настоящее время идет активная работа научного сообщества по формированию новой модели репрезентации истории, в которой постсоветский и этноцентрический дискурс заменяется цивилизационно-национальным.

Основные принципы новой концепции национальной истории должны быть следующими:

Принцип приоритета нацио­нальной истории. Национальная история рассматривается как часть всемирной истории. Однако главной задачей национальной образовательной системы является формирование национального сознания, национальной идентичности, поэтому и преподавание истории должно быть максимально подчинено этой задаче.

Концепция и содержание дисциплины «Всемирная история» должны быть пересмотрены таким образом, чтобы дополнять преподавание национальной истории, а не наоборот.

Принцип целостности. Сегодня национальная история рассмат­ривается в двух плоскостях – как история территории и как история общества. Это связано с дискуссией о предмете национальной истории, грубо говоря, «история Казахстана» или «история казахов». Оба эти подхода ограничивают национальную историю, не учитывают, что современные границы сложились относительно недавно, а современные этносы также имеют относительно короткую по историческим меркам историю. В то же время в этих подходах теряется целостная картина развития скотоводческих обществ Евразии. Кроме того, в современной репрезентации нацио­нальной истории присутствуют дискретность, фрагментарность. Новая концепция рассматривает национальную историю как процесс зарождения, развития и упадка целостного исторического явления – Цивилизации Великой степи.

Принцип непрерывного развития. При репрезентации и преподавании истории новая концепция делает акцент на прогрессе и изменениях. Основная идея – отказ от господствующего в настоящее время представления о неизменности материальной и духовной культуры скотоводческих обществ Евразии. Эти представления связаны не с фактическим положением дел, а с недостатком информации о процессах развития внут­ри данных обществ. Кроме того, свою роль играет и сложившийся в обществе и в науке стереотип о технологической отсталости «кочевых» обществ, их неспособности к самостоятельному развитию.

Важный методологический подход, на котором основывается модель национальной истории – деколонизация исторического соз­нания и гуманитарного знания. По настоящее время в казахстанской репрезентации истории господствуют концепции, основанные на опыте европейской истории. Стадиальные концепции – формационный, мир-системный и прочие – рассматривают аграрные скотоводческие общества Евразии как боковые, тупиковые ветви развития человечества.

Разнообразные циклические и стадиально-циклические концепции, в том числе цивилизационные, рассматривают скотоводческие общества Евразии как периферию человечества. Безусловно, такой взгляд на национальную историю приводит к формированию коллективного комплекса неполноценности. Именно его следствием является формирование негативного отношения к научному знанию, увлечение псевдоисторией, комплекс жертвы и ксенофобия.

Безусловно, речь не идет об абсолютном отказе от интеллектуального багажа европейской науки, однако все эти концепции при репрезентации исторического процесса должны применяться с учетом задач национальной истории. Основной доминантой репрезентации и преподавания истории должен стать тезис: «Скотоводческие общества Великой степи, наследником которых является современное казахстанское общест­во – самостоятельный субъект истории, а не объект культурного и политического влияния «развитых» обществ».

Важным аспектом разработки новой модели национальной истории Казахстана стал ее международный характер. Так, для работы над 7-томным изданием Истории Казахстана был привлечен большой международный коллектив, в том числе ученые-историки из России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, США, Японии, Китая. Это должно обеспечить взвешенный и объективный характер исследований, соответствие современным стандартам научного анализа.