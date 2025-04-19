В ходе встречи стороны обменялись мнениями о путях углубления сотрудничества двух стран в сфере культуры и смежных областях, передает Kazpravda.kz

Фото: Арменпресс

Президент Республики Ваагн Хачатурян принял министра культуры и информации Казахстана Аиду Балаеву.

Как передает Арменпресс, заявление об этом распространил аппарат президента РА.

Делегация во главе с министром находится в нашей стране 18-19 апреля для участия в мероприятиях Дней культуры Казахстана в Армении.

Приветствуя министра, президент Хачатурян подчеркнул, что подобные визиты не только углубляют двусторонние связи, но и вдыхают новую жизнь в развитие дружественных отношений между народами. Он отметил, что культура, как проявление духовной идентичности народов, играет исключительную роль в сближении разных наций, повышении узнаваемости друг друга и наведении мостов доверия.

Министр Аида Балаева, в свою очередь, выразила благодарность за теплый прием и гостеприимство, высоко оценив возможность проведения Дней казахской культуры в Армении. Он подчеркнул важность преемственности и углубления культурного диалога как прочной основы для взаимного признания и взаимопонимания между народами.

В своей речи министр в лице президента Республики поздравила и пожелала мира и благополучия народу Армении по случаю наступающего праздника Святой Пасхи – Воскресения Христова.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о путях углубления сотрудничества двух стран в сфере культуры и смежных областях.

Стороны согласились, что самый короткий и эффективный путь для народов узнать друг друга — это представиться друг другу через культуру, поскольку именно культура несет в себе язык ценностей, мышления и исторической памяти.