О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в статье 7:

подпункты 1) и 1-1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции;

1-1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 5) исключить;

в подпунктах 10-1) и 11) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункты 16) и 27) исключить;

в подпунктах 29), 31), 31-1) и 32) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 33) исключить;

в подпунктах 34), 35), 36) и 37) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 39) изложить в следующей редакции:

«39) утверждает типовые штаты и штатные нормативы для организаций здравоохранения и (или) их структурных подразделений;»;

в подпункте 40) слова «разрабатывает и» исключить;

в подпунктах 41) и 42):

слова «разрабатывает и» исключить;

после слова «работников» дополнить словом «системы»;

в подпунктах 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 59-1), 59-2), 59-4), 59-5), 59-6), 59-7), 60) и 60-1) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 61) исключить;

в подпунктах 62), 63), 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72), 73), 74), 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89), 90), 93), 94), 96), 99), 100), 102), 103), 104), 104-1), 104-3) и 104-4) слова «разрабатывает и» исключить;

2) в статье 8:

в подпункте 2) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 4) исключить;

в подпунктах 9), 10), 11), 15), 16), 17), 18), 22) и 22-1) слова «разрабатывает и» исключить;

3) в статье 9:

в подпунктах 2), 3), 5-2) и 5-3) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 7) исключить;

в подпунктах 13) и 14) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 20) исключить;

в подпунктах 23), 24-1), 25), 29), 30), 33), 40), 40-1), 40-3), 40-4) и 40-5) слова «разрабатывает и» исключить;

4) в статье 10:

в подпункте 3) слова «разрабатывает и» исключить;

подпункт 4) исключить;

в подпунктах 9), 15), 16), 17), 19) и 20) слова «разрабатывает и» исключить;

5) в статье 11:

в подпунктах 4), 7), 8), 10), 11) и 13) пункта 1 слова «разрабатывают и» исключить;

в абзаце первом пункта 2 слова «разрабатывает и» исключить;

в пункте 3:

абзац первый дополнить словом «утверждает»;

в подпунктах 1) и 2) слова «разрабатывает и утверждает» исключить;

в пункте 4 слова «разрабатывает и» исключить;

в абзаце первом пункта 5 слова «разрабатывает и» исключить;

6) в статье 12:

пункт 1 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) принимают решение о предоставлении слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность;»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) обеспечивают слухопротезной помощью по медицинским показаниям лиц, не имеющих инвалидность;»;

в подпункте 29) слова «разрабатывают и» исключить;

подпункт 34) исключить;

7) в статье 13:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощью по медицинским показаниям лиц, не имеющих инвалидность;»;

в подпунктах 17) и 21-3) слова «разрабатывают и» исключить;

8) пункт 9 статьи 23 исключить;

9) в пунктах 6 и 9 статьи 27 слова «разрабатываются и» исключить;

10) в пункте 9 статьи 29 слова «разрабатываемыми и» исключить;

11) подпункты 12) и 16) статьи 58 после слова «работникам» дополнить словом «системы»;

12) в подпункте 1) пункта 1 статьи 59 слова «разработку и» исключить;

13) часть третью пункта 4 статьи 84 исключить;

14) в пункте 11 статьи 86 слова «разрабатываются и» исключить;

15) в статье 90:

в пункте 4 слова «разрабатываются и» исключить;

в пункте 6 слова «разрабатывается и» исключить;

16) в пункте 3 статьи 92 слова «разрабатываются и» исключить;

17) в пункте 5 статьи 113:

в части первой слова «разрабатываются и» заменить словом «ежеквартально»;

в части второй слова «информирование населения» заменить словами «ежеквартальное информирование населения в масс-медиа»;

18) в пункте 4 статьи 121 слова «разрабатываются и» исключить;

19) в части третьей пункта 4 статьи 123 слова «разрабатываются и» исключить;

20) в пункте 5 статьи 124 слова «разрабатываются и» исключить;

21) в пункте 6 статьи 125 слова «разрабатывается и» исключить;

22) в части второй пункта 2 статьи 126 слова «разрабатываемого и» исключить;

23) в пункте 6 статьи 127 слова «разрабатываются и» исключить;

24) в пункте 2 статьи 130 и пункте 7 статьи 131 слова «разрабатывается и» исключить;

25) в пункте 3 статьи 138 слова «разрабатываются и» исключить;

26) в части второй пункта 3 статьи 158 слова «разрабатываются и» исключить;

27) в пункте 4 статьи 170, пункте 3 статьи 176 и пункте 4 статьи 177 слова «разрабатываются и» исключить;

28) подпункт 3) пункта 3 статьи 196 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний;»;

29) абзац второй подпункта 1) пункта 1 статьи 200 после слова «осмотров» дополнить словами «и скрининговых исследований»;

30) в части второй пункта 2 статьи 211 слова «разрабатываются и» исключить;

31) в пункте 2 статьи 216 слова «разрабатывается и» исключить;

32) в статье 220:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Научные организации в области здравоохранения, находящиеся

в ведении уполномоченного органа в области здравоохранения, самостоятельно реализуют программы резидентуры, а программы докторантуры по профильному направлению – в сотрудничестве

с организациями высшего и (или) послевузовского образования.»;

в части второй пункта 4 слова «разрабатываются и» исключить;

33) пункт 4 статьи 263 исключить;

34) в статье 266:

часть первую пункта 1 после слова «работников» дополнить словом «системы»;

пункт 2 после слова «работников» дополнить словом «системы»;

35) в пункте 1 статьи 267:

абзац первый после слова «работников» дополнить словом «системы»;

подпункт 5) после слова «работников» дополнить словом «системы»;

36) заголовок и пункт 3 статьи 269 после слова «работников» дополнить словом «системы»;

37) в части первой пункта 1 статьи

270-2 слово «трех» заменить словом «десяти»;

38) в части второй пункта 3-1 статьи 272 слова «разрабатываются и» исключить;

39) в пункте 2 статьи 274 слова «разрабатывается и» исключить.

2. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

подпункт 9) пункта 1-1 статьи 11 исключить;

в пункте 1-4 статьи 13:

в подпункте 1) слова «в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов» заменить словами «в пределах территорий, установленных статьей 11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) в зданиях и сооружениях, за исключением расположенной внутри спортивных сооружений во время проведения спортивных мероприятий;»;

в подпункте 3):

после слов «в масс-медиа,» дополнить словами «на онлайн-платформах, в»;

после слов «за исключением рекламы» дополнить словами «на официальных интернет-ресурсах букмекерских контор и тотализаторов, имеющих лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан,»;

слова «со спортивной» заменить словами «с исключительно спортивной»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи.».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно.».

4. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

в статье 11:

в подпункте 2-1) слова «разрабатывает и» исключить;

в подпунктах 3), 3-1) и 4) слово «разрабатывает» заменить словом «определяет»;

в подпункте 5) слово «разрабатывает» заменить словом «формирует».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев второго, третьего, пятого и шестого подпункта 6), абзацев второго и третьего подпункта 7), абзацев второго и третьего подпункта 32) пункта 1, пунктов 2 и 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 25 апреля 2025 года

№ 185-VIII ЗРК