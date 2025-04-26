Женщины выходят на «тропу войны»

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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

24 апреля в республиканский прокат вышла трагикомедия Амира Каракулова «Қызыл дамбал» («Красные шаровары»), посвященная теме мужского харассмента и коррупции.

Фото предоставлено съемочной группой

По сюжету несколько молодых женщин, пострадавших от сексуальных домогательств на работе, бытового насилия дома, кражи и принудительной выдачи замуж за калым (допотопный ржавый «жигуленок» в данном случае), – создают банду мстительниц «Қызыл дамбал» во главе с сиротой Асель. Все это разворачивается на фоне коррупционного скандала вокруг продажи лакомого кусочка земли, который, как выяснилось, перешел ей по наследству от бабушки. Базарком Базарбай попытался избавиться от нее, подкупив «жениха», который называет Асель не иначе как «овца» и «скотина»…

По словам режиссера, события, о которых рассказывается в фильме, основаны на реальных событиях.

Фишкой картины является то, что все эти проблемы показаны с позиции не жертв, а мстительниц, изобретающих для мужчин разные позорные наказания – своего рода «месть неуловимого Зорро» за всех обиженных и униженных женщин.

Это яркое необычное кино, как считает киновед Гульнара Абикеева, будет востребовано не только широким зрителем, но и благодаря своей неординарности – на фестивалях.

#кино #Қызыл дамбал #Красные шаровары

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