Qarmet подключится, и газ подешевеет

Общество
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Елена Мартынова, Карагандинская область

Потребители региона уже ощутили рост тарифов на холодную воду и отопление, на очереди – расценки на газ. Услугодатель – Карагандинский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» – обратился со своими расчетами в департамент по регулированию естественных монополий. Он намерен поднять надбавку в 2,5 раза, что приведет к росту тарифа на голубое топливо для населения и бизнеса на 18% – с 40,5 до 47,8 тенге за кубометр с учетом НДС.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впрочем, услугодатель обе­щает снизить тариф, как только к сетям подключится Карметкомбинат.

– Одна из основных составляющих наших расходов – заработная плата персонала, – отмечает представитель областного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Улыкбек Хасенов. – Сейчас она у нас находится на уровне 251 тысячи тенге в месяц. С 2023 года мы ее не увеличивали. Поэтому планируем поднять зарплату производственному персоналу до 374 тысяч тенге. Таков среднестатистический показатель по газовой отрасли в нашем регионе.

Еще одна причина предстоящего повышения тарифа – увеличение протяженности газопроводов, которые обслуживает услугодатель. Ведь строительство распределительных сетей идет и будет продолжаться до 2036 года. Сейчас на балансе филиала АО «QazaqGaz Aimaq» находится более 500 км трубопроводов, причем не только в Карагандинском регионе, но и в области Улытау. Поэтому услугодатель собирается расширять штат сотрудников. Сейчас в нем 44 специалиста, тогда как по нормативу должно быть не меньше 103.

Кроме того, в свою снабженческую надбавку монополист заложил расходы на аренду офисов в Караганде, Темиртау и Жезказгане, а также на осуществление инвестиционной программы. В частности, он собирается купить оргтехнику для сотрудников, поскольку ныне работающая уже морально устарела и должна быть списана.

– Сейчас у нас уровень тарифа почти такой же, как в Астане. Но со временем он будет снижаться, – отметил руководитель Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Бекзат Шұға. – Пока мы находимся на начальном этапе газификации. Сети проведены только в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Со временем абонентов станет больше, объемы потребления газа вырастут, что приведет к снижению его цены.

В настоящее время потребителями природного газа является чуть более 6 000 физических и юридических лиц, а к концу текущего года их станет больше. Появится возможность подключить к сетям около 8 000 домов. К тому же летом компания «QazaqGaz Aimaq» намерена подписать договор с металлургическим комбинатом АО «Qarmet». Предприятие сейчас реализует проект по частичному переходу на газ.

Планируется, что на первом этапе голубое топливо получат доменный и листопрокатный цех № 1. Им до конца 2025 года понадобится около 320 млн кубометров газа. Это в три раза больше, чем потребляют все действующие абоненты в Карагандинском регионе и области Улытау!

– В своих расчетах по тарифу мы не учитывали тот объем газа, который планирует потреблять Карметкомбинат, – сообщил представитель услугодателя. – Потому что договора с ним у нас еще нет. Однако, после того как АО «Qarmet» начнет потреблять наш товарный газ, мы пересмотрим свои расчеты. Ведь если объемы поставляемого газа вырастут, то упадет цена. А это приведет к снижению нашей надбавки примерно на 40% и, следовательно, отразится на конечном тарифе для всех потребителей.

Отметим, что новый тариф на природный газ в Караганде, Темиртау и Жезказгане начнет действовать с 1 апреля. Его размер пока неизвестен. Однако, по словам специалистов департамента по регулированию естественных монополий, он будет ниже того, что запросил услугодатель. И это не первоапрельская шутка.

#Караганда #газ #тарифы

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