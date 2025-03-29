Qarmet подключится, и газ подешевеет
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Елена Мартынова, Карагандинская область
Потребители региона уже ощутили рост тарифов на холодную воду и отопление, на очереди – расценки на газ. Услугодатель – Карагандинский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» – обратился со своими расчетами в департамент по регулированию естественных монополий. Он намерен поднять надбавку в 2,5 раза, что приведет к росту тарифа на голубое топливо для населения и бизнеса на 18% – с 40,5 до 47,8 тенге за кубометр с учетом НДС.