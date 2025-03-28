Ставка на справедливость и доверие
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В рамках развития идеологии нулевой терпимости к коррупции, формирования уважения к закону и правопорядку, повышения личной гражданской ответственности прошла встреча студентов и преподавателей Алматинского университета энергетики и связи с представителями департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы. В ходе лекции «Закон и порядок начинаются с тебя!» первый заместитель руководителя департамента Жаркын Галымов рассказал о развитии антикоррупционной системы в республике с момента обретения независимости.