Ставка на справедливость и доверие

Закон и Порядок
13
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В рамках развития идеологии нулевой терпимости к коррупции, формирования уважения к закону и правопорядку, повышения личной гражданской ответст­венности прошла встреча студентов и преподавателей Алматинского университета энергетики и связи с представителями департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы. В ходе лекции «Закон и порядок начинаются с тебя!» первый заместитель руководителя департамента Жаркын Галымов рассказал о развитии антикоррупционной системы в республике с момента обретения независимости.

Инициативы Антикора реализуются посредством максимально четких ценностей, ставка делается на справедливость, добропорядочность и доверие. При этом 70% деятельности сотрудников направлено на предупреждение правонарушений и продвижение системы добропорядочности и только 30% – на карательные меры.

Участников мероприятия проинформировали о том, что сотрудники вузов и колледжей, относящихся к квазигосударственному сектору, несут повышенную ответственность за коррупционные правонарушения. Если ранее под антикоррупционные законы попадали только учреж­дения с 50-процентным и более государственным учас­тием, то теперь даже при 1% госучас­тия должностные лица могут быть привлечены к ответственнос­ти. Эти новшест­ва в первую очередь касаются руководства вузов и колледжей.

Спикер подробно рассказал о проводимой антикоррупцион­ной работе, методах и стратегии противодействия коррупции, влиянии принципов законности и правопорядка на общество, новых инициативах в данной сфере, ответственности за коррупционные преступления и о мерах вознаграждения граждан за сообщения о коррупции. Особо он подчеркнул роль каждого гражданина в построении честного и прозрачного государства и сообщил о проекте «Антикоррупционное волонтерство», в котором участвуют около 3 тыс. волонтеров по республике и 250 в Алматы. С их помощью предотвращены риски завышения цен на госзакупки в объеме более 4 млрд тенге, 265 млн тенге возвращены в бюджет.

#коррупция #Антикор #профилактика #ВУЗ

Популярное

Все
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Здесь вам не равнина – здесь климат иной…
С почтением к наследию Абая
Туркестан получил статус Города ремесленников
Воспитать или само вырастет?
Четкий алгоритм действий против паники
Пора рассадная
Намечены практические шаги по реализации договоренностей
Брак без брака
В деле развития региона нужен особый подход
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Кипит казан в школьном дворе
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Давай, малыш, вперед!
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге

Читайте также

Подозреваемого в убийстве павлодарца задержали в России
Должники по алиментам из Алматы влезли в долги из-за азартн…
Генпрокуратура выявила нарушения в федерации футбола Казахс…
КНБ пресек канал контрабанды оружия из соседней страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]