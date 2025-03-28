Ставка на справедливость и доверие

Инициативы Антикора реализуются посредством максимально четких ценностей, ставка делается на справедливость, добропорядочность и доверие. При этом 70% деятельности сотрудников направлено на предупреждение правонарушений и продвижение системы добропорядочности и только 30% – на карательные меры.

Участников мероприятия проинформировали о том, что сотрудники вузов и колледжей, относящихся к квазигосударственному сектору, несут повышенную ответственность за коррупционные правонарушения. Если ранее под антикоррупционные законы попадали только учреж­дения с 50-процентным и более государственным учас­тием, то теперь даже при 1% госучас­тия должностные лица могут быть привлечены к ответственнос­ти. Эти новшест­ва в первую очередь касаются руководства вузов и колледжей.

Спикер подробно рассказал о проводимой антикоррупцион­ной работе, методах и стратегии противодействия коррупции, влиянии принципов законности и правопорядка на общество, новых инициативах в данной сфере, ответственности за коррупционные преступления и о мерах вознаграждения граждан за сообщения о коррупции. Особо он подчеркнул роль каждого гражданина в построении честного и прозрачного государства и сообщил о проекте «Антикоррупционное волонтерство», в котором участвуют около 3 тыс. волонтеров по республике и 250 в Алматы. С их помощью предотвращены риски завышения цен на госзакупки в объеме более 4 млрд тенге, 265 млн тенге возвращены в бюджет.