Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане

Военное дело
213
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Национальная гвардия  МВД РК — не только место несения службы, но и точка, где рождаются мечты. Так, в воинской части 5573 Нацгвардии служит Батырхан Сагидолла, военнослужащим патрульно-постовой службы, который мечтает не просто о блестящей карьере, а о том, чтобы однажды озвучить одно из главных торжеств страны — Парад Победы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Молодой парень был призван в ряды войск правопорядка с Павлодарской области и достойно несет патрульно-постовую службу. Каждый день Батырхан выходит на улицы столицы, обеспечивая общественный порядок, безопасность граждан и спокойствие на улицах. Однако за выправкой, строгим взглядом и аккуратной формой скрывается не только дисциплинированный солдат, но и человек, увлечённый искусством речи. Его бархатный, глубокий голос давно уже стал визитной карточкой подразделения.

В свободное от службы время Батырхан занимается дикцией, читает стихи, записывает тексты и слушает архивные записи легендарных дикторов, таких как Юрий Левитан и золотой голос Казахского радио Ануарбек Байжанбаев.

Мечта Батырхана — одна, но большая и искренняя: однажды стать диктором военного парада. Он не претендует на официальное признание — он просто верит, что его голос сможет однажды зазвучать в унисон с маршевыми шагами воинских колонн и аплодисментами благодарных граждан.

Сослуживцы уже сейчас с уважением называют его «нашим Левитаном». Его голос звучит на внутренних мероприятиях части, торжественных построениях и репетициях. Командование поощряет стремление Батырхана, ведь именно такие люди формируют новый облик современной Национальной гвардии — сильной, образованной и устремлённой в будущее.

История Батырхана Сагидоллы — яркий пример того, как за каждым солдатом стоит личность с мечтой. Это история о голосе, который пока звучит в стенах части, но мечтает однажды донестись до всей страны. И кто знает, может быть, уже в ближайшие годы мы услышим его на главной площади Астаны — сильный, уверенный, гордый голос настоящего гвардейца.

#солдат #Нацгвардия

Популярное

Все
Удивительная судьба Масима Якубова
Точки роста индустрии
Дом на стенах держится
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Основываясь на принципах честной журналистики
Лучших юных стрелков определили в столице
Туркестанский стиль
Гала-концерт финалистов конкурса «Серпер» прошел в Астане
«Кайсар» и «Туран» преподнесли сюрпризы
В Таразе прошла масштабная выставка детского творчества
Пришла весна – прощай, ходовка?
«Не смолкнет песня боевая...»
Я читаю, следовательно – живу
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Развитие сельского хозяйства – движение государства вперед
Плох тот слесарь, который не мечтает стать инженером
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Об этом нельзя молчать
На скудном пайке
Лучше учиться на чужих ошибках
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Астана становится центром ивент-туризма
Говорят правнуки солдат Победы
Как убивали Шерзата Болата
Нет дружбы крепче фронтовой
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
По-прежнему бодр духом ветеран
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны

Читайте также

Военнослужащий Нацгвардии Казахстана завоевал золото на Чем…
«Жас бүркіт» – это гордость за свою страну
Гвардеец взял серебро на континентальном чемпионате по боев…
Чемпионка Азии Аида Абикеева встретилась с гвардейцами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]