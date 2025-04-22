Национальная гвардия МВД РК — не только место несения службы, но и точка, где рождаются мечты. Так, в воинской части 5573 Нацгвардии служит Батырхан Сагидолла, военнослужащим патрульно-постовой службы, который мечтает не просто о блестящей карьере, а о том, чтобы однажды озвучить одно из главных торжеств страны — Парад Победы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Молодой парень был призван в ряды войск правопорядка с Павлодарской области и достойно несет патрульно-постовую службу. Каждый день Батырхан выходит на улицы столицы, обеспечивая общественный порядок, безопасность граждан и спокойствие на улицах. Однако за выправкой, строгим взглядом и аккуратной формой скрывается не только дисциплинированный солдат, но и человек, увлечённый искусством речи. Его бархатный, глубокий голос давно уже стал визитной карточкой подразделения.

В свободное от службы время Батырхан занимается дикцией, читает стихи, записывает тексты и слушает архивные записи легендарных дикторов, таких как Юрий Левитан и золотой голос Казахского радио Ануарбек Байжанбаев.

Мечта Батырхана — одна, но большая и искренняя: однажды стать диктором военного парада. Он не претендует на официальное признание — он просто верит, что его голос сможет однажды зазвучать в унисон с маршевыми шагами воинских колонн и аплодисментами благодарных граждан.

Сослуживцы уже сейчас с уважением называют его «нашим Левитаном». Его голос звучит на внутренних мероприятиях части, торжественных построениях и репетициях. Командование поощряет стремление Батырхана, ведь именно такие люди формируют новый облик современной Национальной гвардии — сильной, образованной и устремлённой в будущее.

История Батырхана Сагидоллы — яркий пример того, как за каждым солдатом стоит личность с мечтой. Это история о голосе, который пока звучит в стенах части, но мечтает однажды донестись до всей страны. И кто знает, может быть, уже в ближайшие годы мы услышим его на главной площади Астаны — сильный, уверенный, гордый голос настоящего гвардейца.