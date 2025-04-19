После обретения независимости и создания собственных Вооруженных сил перед Казах­станом остро встал вопрос подготовки военно-технических специалистов для молодой армии как одной из основных составляющих государственности и обеспечения военной безопасности. В связи с этим на базе ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту) 15 мая 2000 года постановлением Правительства РК было создано РГКП «Военно-техничес­кая школа Министерства обороны».

Сейчас филиалы ВТШ располагаются в Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске и Шымкенте. С момента создания ВТШ для Вооруженных сил РК подготовлено более 31 тыс. военно-технических специалистов по 11 специальностям, в их числе – механики-водители танков, МТ-ЛБ, водители бронетранспортеров, большегрузных автомобилей и водители-крановщики, специалисты десант­но-штурмовых войск, радиотелеграфисты радиостанции малой и средней мощности.

16 февраля 2012 года был принят Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», в котором за ВТШ закреплен статус специализированной организации, осуществляющей подготовку, переподготовку призывников, военнообязанных по военно-техническим и иным специальностям. В соответствии с ним в настоящее время обу­чение граждан проводится по двум основным направлениям.

Первое – обучение призывников в возрасте от 17,5 до 26 лет, подлежащих призыву в ВС РК. Срок обучения – три месяца. Они проходят его в восьми филиалах – Алматинском, Карагандинском, Павлодарском, Талдыкорганском, Таразском, Уральском, Усть-Каменогорском и Шымкентском – по программе подготовке водителей военного автотранспорта. Необходимо отметить, что качество подготовки в Военно-технической школе значительно превышает уровень подготовки в частных автошколах. Так, по информации МВД, в 2023 году успешно сдали экзамены 50–57% кандидатов из числа обучавшихся в местных автошколах. В филиа­лах ВТШ качество подготовки за период с 2021 по 2023 год составило не менее 82%.

Второе направление – обу­чение граждан по программе подготовки военно-обученного резерва в течение 40–42 дней. Ежегодно в среднем готовят от 4 до 5 тыс. военнообязанных в возрасте от 24 лет, ранее не служивших в армии, но годных или ограниченно годных по состоянию здоровья для мобилизационного резерва Вооруженных сил. Обучение является государственной услугой, стоимость составляет 305 000 тенге.

По второму направлению для пополнения мобилизационного резерва подготовлено около 60 тыс. военно­обязанных по 29 военно-учетным специальностям. Это стрелки, снайперы, гранатометчики и их помощники, разведчики, радиотелеграфисты и другие.

Сосредоточив усилия на подготовке призывников и военнообязанных, мы в некоторой степени утратили навыки работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию военно-прикладных и технических видов спорта, а также техническому творчеству. Поэтому руководство государства на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана поручило Министерству обороны к 2014 году на базе Военно-технической школы создать центры военно-патриотичес­кого воспитания.

Были разработаны и утверж­дены Положение о Центре воен­но-патриотического воспитания молодежи, штат и должностные обязанности сотрудников. Изучив возможности филиалов по созданию клубов, кружков и секций по военно-прикладным и техническим видам спорта, были проведены государственные закупки по приобретению спортивного снаряжения и техники. Так, было закуплено 23 квадроцикла, 18 картингов, 20 мотоциклов и много другого разнообразного инвентаря.

Воспитать молодого человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите Родины – очень непростая задача. От того, как поставлена работа по патриотическому воспитанию, зависит безопас­ность государст­ва. Поэтому на постоянной основе организуются вахты Победы и Памяти, дни открытых дверей для студентов и школьников, родителей призывников, обучающихся по программе подготовки военно-технических специалистов, а также уроки мужества, достоин­ства и чести в соответствии с протоколом АНК от 24 апреля 2013 года.

Ежегодно во всех филиалах накануне майских праздников проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто» по чест­вованию ветеранов войны и тружеников тыла, уборке могил фронтовиков, благоустройству парков, аллей, обелисков, посвященных Великой Победе. С 2015 года по инициативе алматинского филиала его работники и обучающиеся участвуют в акции «Подари надежду на жизнь» по безвозмездной сдаче крови. Только в 2024 году 210 человек из этого филиа­ла сдали 94,5 литра крови.

Команда спортсменов ВТШ неоднократно становилась призерами чемпио­ната Казахстана и международных соревнований по мотоспорту. В 2022 году мы заняли второе место в стране и третье – на международных соревнованиях на Кубок Содружества в Краснодаре. В 2024-м стали чемпионами Казахстана и заняли второе место среди двадцати команд на международных соревнованиях в Сочи.

Во всех филиалах мы создали музеи боевой и трудовой славы. Новым направлением в деятельности школы стала поисковая работа. С момента создания ОО Atamnyn Amanaty (май 2019 года) Военно-техническая школа работает с этим объединением, которое на системной основе занимается поисковой работой без вести пропавших казахстанцев (271 503 человека) в годы Второй мировой войны не только на территории СССР, оккупированной фашистами, но и Европы.

Все обучающиеся в ВТШ получают списки фронтовиков со сведениями о дате и месте рождения, призыва на фронт и проводят сверку по месту своего проживания. Принимают участие в мероприятиях по перезахоронению останков фронтовиков с воинскими почестями. С 2019 года самолетами Министерства обороны доставлено на родину 19 останков казахстанцев, поднятых во время поисковых работ на территории России.

Руководители отделов Кызыл­ординского и Уральского ВТШ Каиргельды Баймаханов и Манарбек Кадисов дважды выезжали в Калужскую область на Международную военно-­историческую экспедицию «Западный фронт. Варшавское шоссе» на поисковые работы.

По приглашению Поискового движения России и администрации города Волгограда в феврале 2022 года вместе с представителем ОО Atamnyn Amanaty участвовали в мероприятии, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, – величайшего сражения в мировой истории. Здесь познакомились с внуком генерала Шарля де Голля – Пьером, который прибыл, чтобы почтить память воинов-сталинградцев. Он участвовал в перезахоронении 180 советских солдат на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Во время поездки посетили мемориальный комплекс «Мамаев курган», Аллею героев, где на гранитных стелах высечены имена 127 Героев Советского Сою­за, среди которых уроженцы Казахстана Нуркен Абдиров, Тимофей Позолотин, Гаяз Ра­маев и Карсыбай Спатаев.

Также Военно-техническая школа, тесно взаимодействуя с РОО «Ветераны Вооруженных Сил», руководит которым Халық Қаһарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев, участвует в мероприятиях, посвященных подвигам героев-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Формирование у молодежи казах­станского патриотизма, развитие высоких духовно-нравст­венных качеств, воспитание готовности к защите Отечест­ва на основе традиций народа и Вооруженных сил – наша наиглавнейшая задача как Центра военно-патриотического воспитания Военно-технической школы Минис­терства обороны РК. Для реализации вышеназванных задач предлагаем организовать филиа­лы ВТШ в тех городах, где они отсутствуют, – это Астана, Актау, Жезказган, Костанай, Петропавловск и Туркестан.