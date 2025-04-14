Нет ни аппаратов, купленных ими таким образом, нет и возврата средств предпринимателем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сразу 15 потребителей пожаловались на то, что со второй половины прошлого года не могут получить свои телефоны, проплаченные одному ИП по «предзаказу», или вернуть свои деньги. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей области Жетысу Айдос Дауешев, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Потребителей привлекла яркая реклама, где были указаны «дополнительные подарки и хорошие скидки» при покупке мобильников. Однако, ни телефонов, ни подарков, обещанных им, люди так и не увидели. Сумма ущерба уже превысила 7 миллионов тенге, однако не исключаем, что количество пострадавших может быть намного больше, и ущерб – выше, - отметил он.

От департамента подан иск в суд о взыскании в пользу потребителей области с предпринимателя, «продавшего» телефоны, денег за непредоставленные товары.

Есть, кстати, и масса зафиксированных правозащитниками случаев, когда люди хотят вернуть купленные ими мобильные телефоны обратно в торговые точки, но согласно статье 30 Закона РК «О защите прав потребителей» абонентские средства связи не входят в список товаров, которые подлежат обмену или возврату.