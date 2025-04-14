В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны

Потребительский рынок
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Нет ни аппаратов, купленных ими таким образом, нет и возврата средств предпринимателем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сразу 15 потребителей пожаловались на то, что со второй половины прошлого года не могут получить свои телефоны, проплаченные одному ИП по «предзаказу», или вернуть свои деньги. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей области Жетысу Айдос Дауешев, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Потребителей привлекла яркая реклама, где были указаны «дополнительные подарки и хорошие скидки» при покупке мобильников. Однако, ни телефонов, ни подарков, обещанных им, люди так и не увидели. Сумма ущерба уже превысила 7 миллионов тенге, однако не исключаем, что количество пострадавших может быть намного больше, и ущерб – выше, - отметил он.

От департамента подан иск в суд о взыскании в пользу потребителей области с предпринимателя, «продавшего» телефоны, денег за непредоставленные товары.

Есть, кстати, и масса зафиксированных правозащитниками случаев, когда люди хотят вернуть купленные ими мобильные телефоны обратно в торговые точки, но согласно статье 30 Закона РК «О защите прав потребителей» абонентские средства связи не входят в список товаров, которые подлежат обмену или возврату.

- Тем не менее, по вопросам возврата телефонов в департамент торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по области Жетысу обращаются потребители, и по данному вопросу мы всегда разъясняем, в каких случаях можно возвратить товар, в каких нет, - рассказал Дауешев. – Двое потребителей, например, недавно пожаловались на дефект телефонов и некорректную работу батарей. При оказании правовой помощи со стороны департамента, этим людям удалось произвести обмен аппаратов, а сумма за них значилась большая - 1 265 000 тенге.

#потребители #телефоны #покупатели #предзаказ

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