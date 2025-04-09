Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Сельское хозяйство,Образование
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Талгат Кулажанов, ректор Алматинского технологического университета, академик НАН РК

Глобальная инфляция, геополитическая нестабильность, изменение климата оказывают влияние на агропромышленный комплекс

В современных экономических реалиях Казахстан стоит перед сложными вызовами, связанными с продовольственной безопасностью.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчерк­нул: «Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Предстоит решить стратегическую задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции». Реализация этого курса невозможна без поддержки науки, инноваций и современных технологических решений.

Одним из ключевых продуктов, потребность в котором растет с каждым годом, является сахар. Однако в настоящее время лишь 27% этого продукта в стране производится из отечественного сырья. Остальные объемы покрываются за счет импорта из России, Беларуси и переработки тростникового сахара-сырца, поставляемого из Бразилии. Такая зависимость соз­дает серьезные риски для продовольственного суверенитета Казахстана.

Для решения этой проблемы Правительством принимаются определенные меры. Например, утверждена и действует Концепция реализации отраслевой программы развития сахарного производства на 2018–2027 годы. Согласно этой программе, к 2027 году посевные площади сахарной свеклы должны увеличиться с 21,8 тыс. га (в 2021-м) до 51 тыс. га. Однако выращивание сахарной свеклы требует больших ресурсов: плодородных почв, обильного полива, значительных объемов удобрений и гербицидов. Это делает производство сахара из свеклы экономически и экологически затратным, особенно в условиях засушливого климата Казахстана.

Ответом на этот вызов становится сахарное сорго – культура, обладающая высокой засухо­устойчивостью, неприхотливос­тью к почвенным условиям и значительным содержанием сахаров. Сорго занимает четвертое место в мире по объемам производства после пшеницы, риса и кукурузы. Оно широко используется в США, Индии, Китае, Нигерии, Австралии и странах Европы. Казахстану пора занять достойное место в числе ведущих производителей этой стратегически важной культуры.

Сахарное сорго содержит в стеб­лях более 18–20% сахаров в виде сахарозы, фруктозы и глюкозы. Переработка этого растения поз­воляет получить сорговый сироп и жидкий сахар – экологически чистые продукты, которые могут стать полноценной заменой традиционного сахара. Они обладают высокой пищевой ценностью, хорошо усваиваются организмом и могут использоваться в детском питании и для диабетиков. Сорговый сироп не содержит техногенных примесей, таких как формалин, известь и сера.

Алматинский технологический университет, следуя своей научной миссии и ориентируясь на потребности реального сектора экономики, инициировал и реализовал проект по коммерциализации переработки сахарного сорго. Этот проект стал результатом тесного сотрудничества науки, государства и бизнеса. При поддержке АО «Фонд науки» при Министерстве науки и высшего образования и при участии нашего частного партнера ТОО «Производственная компания «Орда» в Мангистауской области был открыт завод по производству соргового сиропа и жидкого сахара. Это первый в Казахстане объект подобного масштаба, ориентированный на переработку сахарного сорго с применением передовых технологий. Продукция завода – это инновационный шаг в развитии агропромышленного комплекса страны.

Завод выпускает сорговый сироп – экологически чистый продукт с высоким содержанием сухих веществ, от 75 до 80%. Он прекрас­но подходит для использования в пищевой промышленности, а главное – является натуральной и безопасной альтернативой традиционному сахару. Этот продукт востребован в кондитерском и хлебопекарном производстве, обеспечивая высокое качество готовой продукции.

Особое внимание в рамках проекта уделено комплексному подходу к переработке сырья. Отходы производства – жом, листья и метелки сорго – перерабатываются в высокоэффективные комбикорма. Это не только снижает себестоимость продукции, но и способствует развитию животноводческой отрасли. Комбикорма, произведенные на основе отходов сорго, подходят для крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, птиц и рыб. Для примера: комбикорм для коз включает 50% сорго, 31% пшеничных отрубей, 5% подсолнечного жмыха, 10% рыжикового жмыха, 2% кормового фосфата, 1% соли и премиксов. Такой состав обеспечивает высокую питательность для животных.

Вся продукция завода соответствует международным стандартам качества. На нее разработаны и утверждены технические условия, сертификаты соответствия и технологические регламенты. Продукты уже готовы к выходу на рынок и будут поставляться как внутри Казахстана, так и за его пределы, в том числе в страны Европы, где экологически чистая и натуральная продукция пользуется высоким спросом.

Проект по производству продуктов из сахарного сорго в Казахстане – это больше, чем просто успешная коммерциализация научных разработок. Это стратегический шаг в сторону устойчивого развития агропромышленного комплекса. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан поддерживает инициа­тивы, направленные на развитие сельскохозяйственного сектора, и этот проект является ярким примером синергии науки и бизнеса. Алматинский технологический университет активно проводит исследования в агропромышленной сфере и предлагает инновацион­ные решения, которые помогут нашей стране уверенно смотреть в будущее.

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