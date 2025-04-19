Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане

Сельское хозяйство,Потребительский рынок
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В числе других подешевевших товаров – рис, мука и гречка, передает Kazpravda.kz

Фото: архив "Казахстанской правда"

По данным Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 15 апреля этого года в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ с начала года, при этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости.

Так, с начала текущего года цены на яйцо снизились на 3,0%.  Данный товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика — результат скоординирированных усилий государства и бизнеса.

Напомним, в феврале текущего года подписан меморандум между Министерством торговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 — не более 55 тенге за штуку с учетом НДС. В рамках соглашения также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок.

Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале — 546 тенге, в марте — 536 тенге, а в апреле — 531 тенге.

Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:

• Рис – снижение на 4,7% с начала года,

• Мука – на 1,8%,

• Гречневая крупа – на 0,3%.

Наблюдается стабильные цены на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки — по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%. В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи: капусту — на 3,5%, морковь — на 1,6%, лук — на 1,8% и картофель — на 1,7%.

Повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период.

#цены #рис #куриное яйцо

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