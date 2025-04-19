Парк имени Абая открылся в Ереване

Международное сотрудничество,Культура
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Министры Казахстана и Армении высадили в парке деревья — как символ роста, укрепления и продолжения культурных связей между двумя странами, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В рамках Дней культуры Казахстана в Армении в Ереване состоялось торжественное открытие Парка имени Абая Кунанбайулы. Событие стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым главами государств в ходе официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ереван.

В мероприятии приняли участие глава официальной делегации Казахстана - министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, первый заместитель мэра города Ереван Армен Памбухчян, чрезвычайный и полномочный посол РК в Армении Болат Иманбаев, а также представители общественности двух стран, жители и гости армянской столицы.

В краткой речи на открытии мемориального парка Аида Балаева выразила благодарность руководству Армении и всем, кто принял участие в реализации проекта. Министр подчеркнула, что нынешнее событие символизирует начало нового этапа в развитии культурного сотрудничества между двумя странами.

«Парк посвящён основоположнику казахской письменной литературы, великому поэту и мыслителю Абаю, чьё наследие занимает особое место не только в казахской, но и мировой культуре. Примерно в это же время, год назад в рамках официального визита нашего президента в Армению была достигнута договоренность о присвоении на паритетной основе одной из улиц города Астаны имени Месропа Маштоца. Мы видим, ответный жест представителей Армении, свидетельствующий о дружбе и крепнущих культурных связях между нашими странами и народами», - отметила министр культуры и информации РК.

В продолжение церемонии министры Казахстана и Армении высадили в парке деревья — как символ роста, укрепления и продолжения культурных связей между двумя странами.

Отметим, что памятники, бюсты и мемориальные доски, посвященные Абаю, установлены в десятках стран мира – в Боснии и Герцеговине, Германии, Грузии, Иране, Корее, Китае, Кыргызстане, Венгрии, Египте, Узбекистане, Румынии, Турции, Туркменистане, Франции, Швейцарии и Татарстане (Россия).

Праздничную церемонию завершил концерт, на котором выступили ансамбль домбристов Казахстана с произведением Абая Кунанбайулы «Сегіз аяқ» и юные таланты Дома культуры Аван. Также гости познакомились с казахской национальной культурой, её современной литературой и блюдами традиционной кухни казахского народа.

Делегация во главе с Аидой Балаевой сегодня посетила Исследовательский институт древних рукописей «Матенадаран» имени М. Маштоца. Здесь гости ознакомились с армянским рукописным наследием - древними манускриптами с предполагаемым автографом создателя армянского алфавита.

Кульминацией мероприятий станет гала-концерт, который пройдет сегодня в Ереване, в центральном концертном зале имени Арама Хачатуряна.

#Армения #Аида Балаева #Дни культуры Казахстана #парк имени Абая

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