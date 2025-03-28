Результаты нужны, но переформатирование важнее

Две выездные игры нашей национальной команды по футболу против Уэльса и Лихтенштейна не вселили больших надежд на то, что нас ждет успех в новом отборочном цикле на участие в мундиале, который уже через год с небольшим пройдет в США, Мексике и Канаде. Напомним, в отборочном турнире ЧМ-2026 сборная Казахстана выступает в группе J, где ее соперниками, помимо двух вышеуказанных команд, также являются Бельгия и Северная Македония.

Глядя на эти игры, сразу же приходят мысли о том, что слишком многое было упущено за эти годы. И потому не зря именно к теме развития футбола недавно обратился даже Глава государства, который потребовал кардинальных изменений в этом виде спорта. На что же мы можем на­деяться, когда большинство клубов зависит от государственного финансирования, а инфраструктура и вовсе признана практичес­ки катастрофической. Нам остается лишь надеяться на планы нового руководства Федерации футбола Казахстана, которое заявило о грядущих реформах. А пока, к примеру, нам лишь с завистью приходится смотреть на тот же соседний Узбекистан, который стоит в шаге от исторического события – попадания на чемпионат мира, чего мы все им искренне желаем.

Сборная Казахстана начала отборочный цикл ЧМ-2026 с поражения от Уэльса. В первом туре группы J, прошедшем в Кардиффе, мы уступили со счетом 1:3. У хозяев поля отличились Дэниэл Джеймс (9-я минута), Бен Дэвис (47-я) и Рабби Матондо (90 + 1-я). А единственный гол в ворота валийцев, да и то с пенальти, у нас забил Асхат Тагыберген (32-я).

Игра оставила несколько удручающее впечатление – даже проигрывая, наши футболисты не стремились идти вперед, а рассчитывали лишь на контратаки. Почему? Этот вопрос стоило бы задать как тренерскому штабу, так и самим игрокам. Когда проигрываешь, терять уже нечего – можно было бы поискать удачи и у чужих ворот, думалось в этот момент не только мне, но и всем казахстанским болельщикам. Однако нет – десять из одиннадцати игроков продолжали играть от обороны на отбой, один попусту болтался впереди без какой-либо поддержки, а значит, и эффективности. Валийцы в это время вальяжно катали мяч между своими защитниками, убивали время, а когда им это надоедало, то даже начинали новые атаки, еще больше вводя в ступор нашу оборону. Два из трех мячей, залетевших в ворота казахстанцев, были не обязательными, а забиты после явных ошибок наших футболистов, что уже говорит о многом.

Также многие отметили и тот факт, что в стартовом составе в большинстве вышли все те же «опытные» футболисты, которые выступали в предыдущем цикле в Лиге наций и, напомним, не смогли забить даже одного гола в ворота соперников. В этот раз хоть как-то оживить игру смогли лишь Георгий Жуков и Дастан Сатпаев, которые вышли на последних минутах матча (почему так поздно – это уже вопрос к тренеру) и демонстрировали свое рвение, но должной поддержки от других не получили.

Кстати, стоит порадоваться, что в стан сборной вернулся Жуков, который сейчас выступает в Европе и демонстрирует совсем иной подход в отличие от остальных игроков.

Также отметим и другой исторический момент для нашей сборной. Шестнадцатилетний Дастан Сатпаев, который недавно подписал контракт со знаменитым английским «Челси» (отметим, что за него он сможет выступать лишь с 18 лет), выйдя на замену, стал самым молодым игроком национальной команды Казахстана. До этого рекорд принадлежал Жамбылу Кукееву, который дебютировал в 2006 году в возрасте 17 лет. Очень был хороший футболист, но не выдержал бремени славы.

Конечно же, совсем по другому сценарию прошел второй матч против Лихтенштейна на стадио­не «Райнпарк» в Вадуце, который завершился со счетом 2:0 в нашу пользу.

Здесь наша команда играла не от обороны, а от атаки – как иначе играть против команды, в которой выступают лишь несколько относительно профессиональных футболистов, большинство же фактически любители, получающие деньги не от футбола.

Начало игры тоже не очень порадовало своим качеством. Наши футболисты под бременем результата, которого они должны были достичь, в первые мгновения устроили полный сумбур, направленный лишь на то, чтобы идти вперед. Эти действия в большинстве своем были не­осознанные, скорее, переходили в какой-то навал – бей, беги, а там, возможно, и забьем. Благо потом казахстанцы успокоились, вспомнив о том, что они все-таки профессионалы, показали игру и сразу же добились результата.

На 42-й минуте Марат Быстров разогнал атаку с фланга, навесил мяч в штрафную, а там уже подсуетился Максим Самородов, который и открыл счет. Более того, спустя еще три минуты все тот же Самородов выступил и в роли ассистента, закинув мяч в штрафную, где его добил забивший свой дебютный гол за сборную Казахстана Александр Марочкин.

Второй тайм, по моему разумению, превратился уже в некоторый тренировочный процесс. И наш тренерский штаб и игроки поняли, что перед ними совсем уж не грозный соперник. Мы выпустили на поле всех игроков (кого еще можно было выпустить), проверив и их способности. Особой остроты, правда, это уже не добавило. Несмотря на огромное игровое преимущество, больше голов забить мы уже не смогли.

Отметим, что с первых же минут встречи на поле был задействован Дастан Сатпаев, который, правда, на этот раз несколько затерялся. Зато вторую игру подряд, пожалуй, одним из лучших на поле был именно Георгий Жуков. Сразу видно, что он играет в Европе, да и желание выступать за сборную у него после многолетнего перерыва – огромное. Если бы все играли, как он, – боролись до конца, фактически ни на минуту не останавливались, успевали помочь и нападению, и обороне, то и результат мог быть крупнее. Появилась в голове даже такая мысль: как бы какой-нибудь казахстанский клуб не захотел выкупить его контракт и вернуть на родину. Мы уже видим такой пример с Яном Вороговским, который, вернувшись в наш чемпионат, с каждым годом лишь заметно теряет свои навыки. Почему так происходит – это уже другой вопрос.

Пока что наши игроки все еще продолжают играть в устаревший футбол – с минимумом движений и неосознанным отбоем мяча во всех экстренных случаях. Мячом надо дорожить, а передачи делать не тем игрокам, которые находятся под прессингом, а тем, кто может хотя бы пройти вперед. И не надо устраивать вечные перепасовки между защитниками (особенно у своих ворот), лучше уж начать хоть какую-нибудь атаку (а такое у нас получалось, и это было неплохо). Главному тренеру сборной Али Алиеву приходится очень сложно, и мы лишь должны поддерживать его. Но и здесь хотелось бы дать свой совет – не стоит зацикливаться на результате, а лучше настраиваться на перспективу и привлекать как можно больше игроков, особенно из молодежи. Ведь уже понятно, что на выход в финальную часть первенства планеты с таким составом мы рассчитывать не можем. И даже если каким-то фантастическим образом пробьемся на него, то явно окажемся не в своей компании. Благо Али Ханалиевич это понимает и молодежь выпускает – тому пример вышедшие на замену Галымжан Кенжебек и Наурызбек Жагоров.

Сборная Казахстана по футболу одержала первую победу за 12 лет в матче отборочного турнира чемпионата мира. Предыдущая победа в отборе на первенство планеты состоялась 6 сентября 2013 года, когда была обыграна команда Фарерских островов со счетом 2:1. С тех пор и до сегодняшнего дня Казахстан провел в отборочных турнирах чемпионата мира 22 матча, в которых семь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.