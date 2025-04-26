Прагматика и гибкость на основе диалога

АНК
1
Гульмира Туканова, главный эксперт Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК

В академическом и общественно-политическом дискурсе нашей страны подчеркивается особый и даже уникальный статус Ассамблеи народа Казахстана. Действительно, не являясь НПО или НКО, то есть институтом гражданского общества в классическом понимании, АНК объединяет свыше 4 тыс. общественных структур, включая этнокультурные объединения различного уровня. Благодаря особому конституционному статусу она имеет право представления кандидатов в депутаты Сената Парламента, не будучи при этом политической партией.

фото Игоря Бургандинова

В своем законодательном определении АНК является консультативно-совещательным органом при Президенте. Задачей структуры определено содействие в разработке и реализации государственной национальной политики. Более того, решения Сессии АНК, высшего органа управления, являются обязательными для рассмотрения государственными органами.

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана сочетает в себе качества института гражданского общества, политического института и в некоторой степени государственного органа. Являясь зонтичной организацией для более чем тысячи этнокультурных объединений страны, АНК может агрегировать и представлять интересы различных этнических групп как в сфере межэтнических отношений, так и при формировании государственной политики по более широким вопросам – посредством советов Ассамблеи, Секретариата АНК, входящего в структуру Администрации Президента, и, самое главное, благодаря парламентскому представительству – пяти депутатам Сената Парламента, назначаемых Главой государства.

Однако консультации по государственной политике и представительство интересов этнокультурных меньшинств – не единственная задача АНК. Очень разветвленная сеть и сложная структура ассамблеи позволяют проводить работу во всех регионах страны. Правда, зачастую эта часть работы АНК остается недостаточно освещенной или даже недостаточно прозрачной. В связи с этим вполне справедлива критика в адрес структуры по поводу качества «полевой» работы, непосредственного взаимодействия с местными жителями и сообществами.

Казахстанская модель межэтнических отношений строится на главной черте прагматичной и гибкой казах­станской политики – диалоге. Ассамблея народа Казахстана по сути представляет собой одну большую диалоговую площадку, на которой поднимается и решается масса вопросов.

Во-первых, государство поддерживает сохранение культуры, языка и традиций этнических групп нашей страны. Во-вторых, благодаря АНК выстроена система представительства через этнокультурные объединения, то есть действует механизм «связи» с локальными структурами общества. В-третьих, не следует умалять значение разного рода мероприятий этнокультурных центров, особенно под крышей домов дружбы.

Какой бы дальше ни была политика межэтнических отношений – с еще большей политизацией или наоборот, главное, чтобы в нашей стране неукоснительно соблюдались и защищались права и свободы человека и гражданина, независимо от этнической, расовой, религиозной и другой социальной принадлежности.

#АНК #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана

Популярное

Все
Есть о чем и есть кому снимать
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Талхиз – транзитный хаб средневековья
Художник, страстно влюбленный в жизнь
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Творческая память жива
Природные мотивы глиняных узоров
Берегите друг друга!
В вихре музыки, песен и танцев
Не бойтесь просить о помощи
Отечественные атлеты все увереннее чувствуют себя среди элиты
Когда есть второй шанс
Олимпиада посвящается педагогу
Место силы и вдохновения
О чем поведает камча
Вакцина – барьер для инфекции
Oregon объединяет писателей
Берег надежды
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
Начато возведение крупного металлургического завода
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау
Культурное наследие Золотой Орды показали в Туркестане
Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
Кызылжар встает на крыло
Победила врага хрупкая женщина
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Юбилейная сессия АНК стала важной вехой в истории независим…
Ассамблея народа Казахстана – одна из институциональных опо…
В вихре музыки, песен и танцев
Миссия длиной в три десятилетия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]