В своем законодательном определении АНК является консультативно-совещательным органом при Президенте. Задачей структуры определено содействие в разработке и реализации государственной национальной политики. Более того, решения Сессии АНК, высшего органа управления, являются обязательными для рассмотрения государственными органами.

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана сочетает в себе качества института гражданского общества, политического института и в некоторой степени государственного органа. Являясь зонтичной организацией для более чем тысячи этнокультурных объединений страны, АНК может агрегировать и представлять интересы различных этнических групп как в сфере межэтнических отношений, так и при формировании государственной политики по более широким вопросам – посредством советов Ассамблеи, Секретариата АНК, входящего в структуру Администрации Президента, и, самое главное, благодаря парламентскому представительству – пяти депутатам Сената Парламента, назначаемых Главой государства.

Однако консультации по государственной политике и представительство интересов этнокультурных меньшинств – не единственная задача АНК. Очень разветвленная сеть и сложная структура ассамблеи позволяют проводить работу во всех регионах страны. Правда, зачастую эта часть работы АНК остается недостаточно освещенной или даже недостаточно прозрачной. В связи с этим вполне справедлива критика в адрес структуры по поводу качества «полевой» работы, непосредственного взаимодействия с местными жителями и сообществами.

Казахстанская модель межэтнических отношений строится на главной черте прагматичной и гибкой казах­станской политики – диалоге. Ассамблея народа Казахстана по сути представляет собой одну большую диалоговую площадку, на которой поднимается и решается масса вопросов.

Во-первых, государство поддерживает сохранение культуры, языка и традиций этнических групп нашей страны. Во-вторых, благодаря АНК выстроена система представительства через этнокультурные объединения, то есть действует механизм «связи» с локальными структурами общества. В-третьих, не следует умалять значение разного рода мероприятий этнокультурных центров, особенно под крышей домов дружбы.

Какой бы дальше ни была политика межэтнических отношений – с еще большей политизацией или наоборот, главное, чтобы в нашей стране неукоснительно соблюдались и защищались права и свободы человека и гражданина, независимо от этнической, расовой, религиозной и другой социальной принадлежности.