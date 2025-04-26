Прагматика и гибкость на основе диалога
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Гульмира Туканова, главный эксперт Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК
В академическом и общественно-политическом дискурсе нашей страны подчеркивается особый и даже уникальный статус Ассамблеи народа Казахстана. Действительно, не являясь НПО или НКО, то есть институтом гражданского общества в классическом понимании, АНК объединяет свыше 4 тыс. общественных структур, включая этнокультурные объединения различного уровня. Благодаря особому конституционному статусу она имеет право представления кандидатов в депутаты Сената Парламента, не будучи при этом политической партией.