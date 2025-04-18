Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов

Автодороги
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Вчера редакция Kazpravda.kz опубликовала информацию о большом заторе, образовавшемся рядом с индустриально-логистическим центром «Даму» в селе Байсерке Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Посетовав, что такие пробки здесь возникают постоянно (из-за расположенного рядом железнодорожного переезда), автомобилисты предложили подать петицию в E-өтініш с требованием построить здесь мостовой путепровод-развязку либо обратиться с жалобой на телевидение. Реакция властей не заставила себя долго ждать, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила пресс-служба акимата Алматинской области, уже началась подготовка к строительству путепровода на данном дорожном участке.

– Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы, – прокомментировали в пресс-службе. – Ведутся работы по изъятию земельных участков для проекта «Строительство путепровода на автомобильной дороге «Алматы – Жетыген – Капшагайское водохранилище» км 6,8, Илийского района Алматинской области». Планируемый срок реализации проекта – 2026 год.

Дорожный участок в районе проектирования путепровода классифицируется как «магистральная (основная, зональная) дорога регулируемого движения», исходя из его территориального расположения, интенсивности потока машин.

Согласно сделанным расчетам, проектируемый путепровод будет достаточной ширины. Здесь обустроят разделительную полосу шириной 3 м с металлическим барьерным ограждением, установят также пешеходные тротуары по обеим сторонам моста.

В общем, проблема будет решена, стоящим сейчас в заторах автомобилистам остается подождать до следующего года, добавили в областной администрации.

 

#акимат #водители #дороги #жалобы

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