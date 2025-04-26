Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на механизмах работы АНК, выступающей движущей силой реализации госполитики в межэтнической сфере. Выстроена институциональная база ассамблеи, созданы общественные структуры, работающие в самых востребованных сферах общественной жизни. «Советы матерей и аксакалов проводят большую работу по укреплению института семьи и продвижению общенациональных ценностей», – отметил Президент в выступлении.

Он также обратил внимание на научно-экспертную работу ассамблеи. Научно-экспертный совет (НЭС) и 42 кафедры АНК сегодня объединяют 360 экспертов, которые исследуют процессы нациестроительства и межэтнические отношения. Наиболее значимые направления работы НЭС касаются актуальных вопросов государственной политики.

Во-первых, выработаны направления исследования в межэтнической сфере. Они охватили темы от истории становления полиэтнического Казахстана до современных процессов интеграции этнических групп. Наименования более 1 500 трудов систематизированы в Библиографическом указателе Национальной академической библиотеки, работает электронный депозитарий.

Во-вторых, членами НЭС в 2012 году было инициировано создание Национального корпуса государственного языка. На сегодняшний день при поддержке Комитета науки МНВО Институт языкознания им. Ахмета Байтурсынова под руководством члена НЭС АНК Анар Фазылжановой создал базу, в которой содержится 30 млн словоупотреблений. Издан ряд трудов, посвященных вопросам развития языков народа Казахстана, в том числе государственного, в целом языковой ситуации.

В-третьих, систематизирована и периодически обновляется терминологическая база сферы этнополитики. Первый этнословарь был издан при поддержке МКИ в 2014 году, затем дополнен и пере­издан в 2020-м при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК. В 2024-м ИПЭИ МКИ РК в рамках научного проекта подготовил концептуально-терминологический глоссарий с учетом современных реалий.

В-четвертых, члены НЭС активно развивают дискуссионные площадки. Внедрены в практику такие проекты, как социологический мониторинг, этномедиация, этнодемография и этноэкономика, что позволяет глубже изучать межэтническую тематику и вырабатывать более точечные рекомендации.

Членами НЭГ ВКО реализован грантовый научный проект «Оценка уровня демографической безопас­ности Республики Казахстан», в рамках которого выявлены региональные особенности демографического развития, что позволило оценить соответствующие риски и угрозы. Таким образом, НЭС развивает научные проекты и консолидирует сообщество ученых и исследователей вокруг актуальных тем межэтнической сферы во всех областях страны.

Говоря о задачах на перспективу, Президент сделал акцент на необходимости выработки новых подходов с учетом современных реалий. В этом контексте работа НЭС будет направлена на анализ рисков и возможностей использования искусственного интеллекта, а также формирования гражданской идентичности нового поколения казахстанцев. В этом направлении уже начал работать Клуб молодых ученых НЭС АНК, объединяющий исследователей новой эпохи с современными подходами.