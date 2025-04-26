Действовать с учетом сложившихся реалий
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Айгуль Садвокасова, председатель Научно-экспертного совета АНК
На XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства поставил новые задачи по укреплению единства и согласия в обществе. Как отметил Президент, за прошедшие годы АНК стала площадкой доверия и диалога, сплотила вокруг себя миллионы людей разных возрастов, культур и религий. Системная работа по выстраиванию горизонтальных связей позволила создать атмосферу дружбы, взаимопонимания и общего созидания.