Туристический сезон стартовал в Туркестане

Такое паломничество на юг вполне оправдано, ведь когда в северных регионах нашей большой страны еще бушуют вьюги, здесь уже зеленеют деревья, распускаются тюльпаны, а термометры показывают далеко за 20 градусов с плюсом. Природно-погодный фактор – решающий аргумент для тех, кто выбирает ранней весной путешествие в Туркестан – древний город, в котором много памятников истории и культуры, гастрономических изысков и развлечений.

Празднование Наурыза совпало с проведением республиканского туристического форума «Туркестан – духовная столица тюркского мира», собравшего в комплексе «Керуен Сарай» мастеров народных промыс­лов, экспертов, представителей бизнес-сообщества и крупных компаний в сфере туризма Цент­ральной Азии и Казахстана.

Перед организаторами стояла задача представить Туркестан как центр тюркского мира для зарубежных стран, повысить его туристический потенциал и расширить международное сотрудничество.

С обретением статуса духовной столицы тюркского мира потенциал Туркестана только возрастает, хотя, как отметил на форуме вице-президент Итало-Казахстанской торговой ассоциации Олжас Шынтаев, город уже занял достойное место на мировой туристической карте.

На форуме озвучены новые идеи и предложены стратегические решения для того, чтобы помочь местным исполнительным органам, предпринимателям и горожанам более явственно увидеть и понять возможности развития туризма, которыми обладает древний город.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Бурабае отметил, что серьезной точкой роста регионов должен стать туризм, – подчеркнул первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов. – В Южном Казахстане основной акцент сделан на развитии туризма, поскольку это регион с богатым историческим наследием и высоким туристическим потенциалом. Основное внимание уделяется улучшению инфраструктуры туристических объектов и повышению качества обслуживания. Также активно ведется работа по строительству гостиниц и курортных комплексов, привлечению инвестиций и созданию новых туристических маршрутов.

По официальным данным, в 2024 году в Туркестанской области привлечено 79,2 млрд тенге инвестиций в сферу туризма. Этот показатель увеличился на 48% по сравнению с 2023 годом. В текущем году в регионе реализуются такие туристические инвестиционные проекты, как «Городище ремесел», «Городище Культобе», гостиницы Arena Aquatica Turkestan, Yassy Hall and Apartment, Platinum и другие. В Туркестане начнется строительство пятизвездочного отеля с аквапарком и зонами активного отдыха.

За два первых месяца 2025 года по системе E-qonaq было зарегистрировано 1 310 иностранных туристов, прибывших в город. По данным музея-заповедника «Азрет Султан» за этот же период город посетили более 47 тыс. человек.

За март прошлого года в Туркестане побывали 79,8 тыс. гостей. Сколько человек праздновали Наурыз в нынешнем году – еще предстоит посчитать.

Чтобы гости города не скучали, на открытие туристического сезона подготовили разнообразную программу, включая возможность участия в национальных народных играх, знакомство с образами исторических личностей и литературными героями, интерактивные шоу и дегустации блюд национальной кухни. Только наурыз-коже для гостей приготовили 2,5 тонны, угостив всех желающих главным блюдом.