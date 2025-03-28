Туристический сезон стартовал в Туркестане
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Наурыз и туризм – эти два понятия для Туркестана давно слились воедино. Который год подряд гостиницы на март в Туркестане бронируют за месяцы вперед, а тем, кто зазевался, приходится довольствоваться проживанием на съемной квартире. В нынешнем году распроданными оказались и все билеты на самолеты и поезда. Аккурат 21 марта в город прибыли также более 300 туристов – пассажиров поезда «Шелковый путь», следующего по маршруту Алматы – Туркестан – Шымкент – Ташкент – Самарканд.