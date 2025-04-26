Работать на опережение

АНК
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Ассоль Мирманова, член научно-экспертного совета АНК, докторант кафедры АНК, политолог

В выступлении Президента на сессии АНК было сделано значимое, на мой взгляд, заявление о том, что «на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдаются возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов». Поэтому Казахстан последовательно настаи­вает на приверженности Уставу ООН и будет поддерживать эту организацию.

Ежедневно работая с информацией, мы видим, что процессы радикализации набирают силу и, вполне вероятно, со временем будут проявляться все ярче. И в этой ситуации ни в коем случае нельзя занимать выжидательную позицию, не замечая процессов, грозящих большими проблемами.

Важно осознать: радикализация начинается не с насилия, она начинается с пустоты. В первую очередь пустоты в политике включения. В образовании, не дающем молодым людям ни уверенности, ни смысла. В цифровом пространстве, где деструктивный нарратив говорит с человеком на языке боли, унижения и злости.

Популизм и экстремизм сходятся в одном – они предлагают быстрые, простые, эмоционально насыщенные ответы на сложные вопросы. И если государственная политика не предлагает ничего взамен – они выигрывают. Вот почему приверженность превенции радикализации должна быть не ритуальной, а стратегической. Иначе мы остаемся в роли догоняющих – тех, кто реагирует на последствия.

Речь идет о том, чтобы перестать путать превенцию с пропагандой и признать: борьба с радикализацией – это борьба за качество институтов, а не просто за контроль. Консорциум неправительственных организаций по противодействию радикализации, экстремизму и терроризму, который мы инициировали в прошлом году, задуман как гражданская система раннего реагирования. Мы не спорим с идеями – мы ищем их корни.

Радикализация – не чужая проблема. И АНК имеет все возможности изменения ситуации. Но темп изменений должен быть более активным. Ведь все идет к тому, что ближайшие годы будут беспрецедентно тяжелыми как в вопросах экономики, так и в вопросах безопасности.

У нас есть определенный запас прочности. Но есть и проблема инвазии, утраты связи между поколениями и людьми в целом, отчасти из-за деградации системы образования, отчасти из-за побочных эффектов технологий.

В любом случае лучше разговора лицом к лицу, умения быть рядом ничего придумать нельзя. В этом я вижу реальную цель и пользу ассамблеи. Организовать такую работу масштабно и правильно в сжатые сроки под силу единицам, но это вполне реализуемо, и за ними пойдут тысячи.

#АНК #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана

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