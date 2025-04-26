Работать на опережение
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Ассоль Мирманова, член научно-экспертного совета АНК, докторант кафедры АНК, политолог
В выступлении Президента на сессии АНК было сделано значимое, на мой взгляд, заявление о том, что «на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдаются возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов». Поэтому Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН и будет поддерживать эту организацию.