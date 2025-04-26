Депутаты предлагают меры для поддержки отечественных товаропроизводителей
В чьих интересах?
Группа депутатов Парламента инициировала ряд поправок в республиканское законодательство, регулирующее формат государственной помощи казахстанским предпринимателям. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей» отправлен на заключение Правительства, но все ли предложения получат одобрение?
В чем суть проблемы и почему казахстанские производители продуктов питания проигрывают место на рынке своим зарубежным конкурентам, объяснили эксперты отрасли.
Вопросы продовольственной безопасности и роста национальной экономики традиционно решаются наращиванием внутреннего производства. Но если для промышленного сегмента благоприятный климат планомерно создается, и поэтому он имеет хороший потенциал роста, то серьезные и часто непреодолимые барьеры на пути отечественных продуктов питания к потребителю возникают фактически на конечном этапе: продаже в торговых сетях. И все потому, что местные товаропроизводители, по мнению участников бизнеса, ущемлены в возможности свободно сбывать свою продукцию – их интересы расходятся с интересами ритейла.
– Мы давно говорим о несправедливых и неравных условиях в местной торговле. Крупным сетям выгодно продавать импортную продукцию – с таких поставок выше маржинальность. Поэтому их интерес сосредоточивается на российских, белорусских, других импортных товарах. Тем временем отечественные продукты продаются по остаточному принципу. В результате наши предприятия загружены максимум наполовину своих возможностей, у казахстанского производителя падают доходы, а значит, уменьшаются и налоги в госбюджет, – отмечает директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.
Исправлять однобокость отечественного ритейла поправки в закон предлагают с помощью административных регулятивных инструментов. Возможно, такая позиция покажется не самой удачной в свете политики свободной рыночной конкуренции, но авторы законопроекта убеждены: на данном этапе взаимоотношений производственного и торгового секторов государственное невмешательство чревато большими потерями.
– Необходимо наладить равноправный процесс сбыта отечественных продуктов на собственном же рынке в интересах и национальной экономики, и граждан. Именно на это направлен данный законопроект, – высказывается в поддержку депутатской инициативы Владимир Кожевников.
Монополия на прилавок
Не будет большим открытием сказать, что во всех регионах, в каждом городе есть своя торговая монополия: одна-две крупные торговые сети, не имеющие конкурентов. В отчете Агентства по защите и развитию конкуренции РК рынок страны так и назван – высококонцентрированным. И этот факт усугубляет положение местных поставщиков: у них нет альтернативы для продвижения своей продукции в столь «узком» торговом канале. В то же время розничным гигантам доминирующее положение дает возможность навязывать условия, в том числе принуждая продавать товар по заведомо низкой цене и подчас ниже себестоимости.
В Альянсе отраслевых союзов пищевого сектора РК ситуацию оценивают так: «Договоры с торговыми сетями заключаются в пользу исключительно самих сетей. У производителей, лишенных возможности продавать свою продукцию по справедливой цене, просто нет денег не то что на развитие, а на существование. В результате местное производство работает в четверть силы, мощности не загружены, бизнес сворачивается, рабочие места и налоговые выплаты сокращаются».
При этом, отмечают отраслевики, полки супермаркетов забиты импортными продуктами питания – большим предприятиям из соседних стран проще подстраиваться под правила сетевой торговли. Оттого положение казахстанских производителей продовольствия оказывается заведомо проигрышным.
– Отечественная торговля не просто монополизирована крупными игроками, они же расставляют приоритеты, диктуют правила. Например, российские поставщики легко заходят в наши сети, свободно торгуют и при этом не стесняются демпинговать, когда нужно расширить свое присутствие. И это в то время, как рынок самой России фактически закрыт для поставок продовольствия из нашей страны, – говорит президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева.
Откровенный демпинг импортеров на внутреннем рынке республики порой ставит казахстанских товаропроизводителей, особенно сельскохозяйственной продукции, на грань разорения. Но противопоставить этой товарной экспансии практически нечего.
Жибек Ажибаева напоминает еще и о судьбе мелкой розничной торговли, которую планомерно поглощают сетевые доминанты. А как раз небольшие магазины «у дома» и рынки поддерживают отечественное производство, принимая на реализацию продукты малыми партиями и от отдельных фермеров, в то время как сети делают ставку на импортеров с большими объемами и низкой ценой.
Незаконное ретро
Монопольное положение ритейла плохо не только по отношению к производителю – потребителю от этого тоже достается. Как утверждает президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов, продукты местного производства торговые сети зачастую продают с разницей между отпускной ценой и ценой на полке в 40–50%. Это приличная торговая маржа, при том что официально признается существование разве что так называемых ретробонусов.
Вообще вопрос назначения вознаграждения для торговли в законодательстве Казахстана фактически отдан на откуп свободному рынку, что и позволяет торговым сетям и крупным магазинам диктовать поставщикам «правила игры».
Закон о торговой деятельности запрещает торговые «накрутки» на социально значимые продукты, по всем остальным категориям товаров ограничивает их пятью процентами. Но по факту ничем не регулируемые ретробонусы, свидетельствуют представители пищевого бизнеса, у любого ритейлера есть, их просто маскируют под всевозможные и нередко надуманные услуги.
Это подтверждает и недавний отчет Агентства по защите и развитию конкуренции РК: доходы торговых сетей до 70% складываются из различных вознаграждений и на 30% – из торговой надбавки. К тому же поставщикам приходится дополнительно оплачивать право занимать первые ряды на полках, поэтому-то продукцию местного производства обычно приходится искать на дальних прилавках...
– Это неприемлемо, когда производители не могут продать свой товар в собственной же стране, а государство, ссылаясь на соглашения в защиту свободной конкуренции, не пытается эту ситуацию исправить. Поэтому мы поддерживаем законопроект, инициированный депутатской фракцией, надеемся, к нам прислушаются госорганы и он будет принят, – говорит Руслан Шарипов.
Решить ситуацию с практикой ретробонусов разработчики законопроекта предлагают принципиально: исключив из Закона РК «О регулировании торговой деятельности» само понятие «вознаграждение» и запретив устанавливать его в отношении поставщиков продовольственных товаров.
Количество без качества
Перекосы в лояльности казахстанского ритейла законопроект, представленный депутатами, помог бы исправлять мерами хоть и административными, но, по мнению его разработчиков, неизбежными в том положении, в каком оказался пищевой сектор национальной экономики.
Практическими шагами, согласно предложенным поправкам, могут также стать обязательство торговых сервисов обеспечивать приоритетные места выкладки отечественных продуктов и гарантия для них до 60% торговых полок. Законодательно предлагается запретить любые ограничения доступа отечественных товаров в торговые сети.
Справиться с доминированием продовольственного импорта крупных зарубежных поставщиков помогло бы урегулирование всевозможных выплат торговым сетям. И наконец, еще один важный объект внимания – контроль качества импорта. Границу Казахстана, считают депутаты, следует надежно закрыть от ввоза продуктов питания, не соответствующих казахстанским нормативным требованиям, в том числе по безопасности пищевых продуктов. По приблизительным оценкам отраслевых союзов, по различным категориям продуктов питания до 40% рынка занимает импорт, ввезенный в Казахстан по серым схемам.
Отраслевые союзы пищевиков сформировали консолидированное мнение и поддерживают законопроект, считая, что с его принятием изменится отношение к отечественным производителям и они смогут равноправно и выгодно продавать произведенные продукты питания внутри страны. Сохранять же сегодняшнее положение вещей на рынке – все равно что соглашаться на весьма унылую перспективу: доля казахстанского продовольствия в местной торговле продолжит снижаться, производства деградируют, бюджет потеряет налоговые выплаты со стороны отечественных товаропроизводителей, а потребителям придется смириться с тем, что выбор за них будет делать ритейл.