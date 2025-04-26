коллаж Павла Цедилина

В чьих интересах?

Группа депутатов Парламента инициировала ряд поправок в республиканское законодательство, регулирующее формат государственной помощи казахстанским предпринимателям. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей» отправлен на заключение Правительства, но все ли предложения получат одобрение?

В чем суть проблемы и почему казахстанские производители продуктов питания проигрывают место на рынке своим зарубежным конкурентам, объяс­нили эксперты отрасли.

Вопросы продовольственной безопас­ности и роста национальной экономики традиционно решаются наращиванием внутреннего производства. Но если для промышленного сегмента благоприятный климат планомерно создается, и поэтому он имеет хороший потенциал роста, то серьезные и часто непреодолимые барьеры на пути отечественных продуктов питания к потребителю возникают фактически на конечном этапе: продаже в торговых сетях. И все потому, что местные товаропроизводители, по мнению участников бизнеса, ущемлены в возможности свободно сбывать свою продукцию – их интересы расходятся с интересами ритейла.

– Мы давно говорим о несправедливых и неравных условиях в местной торговле. Крупным сетям выгодно продавать импортную продукцию – с таких поставок выше маржинальность. Поэтому их интерес сосредоточивается на российских, белорусских, других импортных товарах. Тем временем отечественные продукты продаются по остаточному принципу. В результате наши предприя­тия загружены максимум наполовину своих возможностей, у казахстанского производителя падают доходы, а значит, уменьшаются и налоги в госбюджет, – отмечает директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.

Исправлять однобокость отечественного ритейла поправки в закон предлагают с помощью административных регулятивных инструментов. Возможно, такая позиция покажется не самой удачной в свете политики свободной рыночной конкуренции, но авторы законопроекта убеждены: на данном этапе взаимоотношений производственного и торгового секторов государственное невмешательство чревато большими потерями.

– Необходимо наладить равноправный процесс сбыта отечественных продуктов на собственном же рынке в интересах и национальной экономики, и граждан. Именно на это направлен данный законопроект, – высказывается в поддержку депутатской инициативы Владимир Кожевников.

Монополия на прилавок

Не будет большим открытием сказать, что во всех регионах, в каждом городе есть своя торговая монополия: одна-две крупные торговые сети, не имеющие конкурентов. В отчете Агентства по защите и развитию конкуренции РК рынок страны так и наз­ван – высококонцентрированным. И этот факт усугубляет положение местных поставщиков: у них нет альтернативы для продвижения своей продукции в столь «узком» торговом канале. В то же время розничным гигантам доминирующее положение дает возможность навязывать условия, в том числе принуждая продавать товар по заведомо низкой цене и подчас ниже себестоимости.

В Альянсе отраслевых союзов пищевого сектора РК ситуацию оценивают так: «Договоры с торговыми сетями заключаются в пользу исключительно самих сетей. У производителей, лишенных возможности продавать свою продукцию по справедливой цене, просто нет денег не то что на развитие, а на существование. В результате местное производство работает в четверть силы, мощности не загружены, бизнес сворачивается, рабочие места и налоговые выплаты сокращаются».

При этом, отмечают отраслевики, полки супермаркетов забиты импорт­ными продуктами питания – большим предприятиям из соседних стран проще подстраиваться под правила сетевой торговли. Оттого положение казахстанских производителей продовольствия оказывается заведомо проигрышным.

– Отечественная торговля не просто монополизирована крупными игроками, они же расставляют приоритеты, диктуют правила. Например, российские поставщики легко заходят в наши сети, свободно торгуют и при этом не стесняются демпинговать, когда нужно расширить свое присутствие. И это в то время, как рынок самой России фактически закрыт для поставок продовольствия из нашей страны, – говорит президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева.

Откровенный демпинг импортеров на внутреннем рынке республики порой ставит казахстанских товаропроизводителей, особенно сельскохозяйственной продукции, на грань разорения. Но противопоставить этой товарной экс­пансии практически нечего.

Жибек Ажибаева напоминает еще и о судьбе мелкой розничной торговли, которую планомерно поглощают сетевые доминанты. А как раз небольшие магазины «у дома» и рынки поддерживают отечественное производство, принимая на реализацию продукты малыми партиями и от отдельных фермеров, в то время как сети делают­ ставку на импортеров с большими объе­мами и низкой ценой.

Незаконное ретро

Монопольное положение ритейла плохо не только по отношению к производителю – потребителю от этого тоже дос­тается. Как утверждает президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов, продукты местного производства торговые сети зачастую продают с разницей между отпускной ценой и ценой на полке в 40–50%. Это приличная торговая маржа, при том что официально признается существование разве что так называемых ретробонусов.

Вообще вопрос назначения вознаграж­дения для торговли в законодательстве Казахстана фактически отдан на откуп свободному рынку, что и позволяет торговым сетям и крупным магазинам диктовать поставщикам «правила игры».

Закон о торговой деятельности запрещает торговые «накрутки» на социально значимые продукты, по всем остальным категориям товаров ограничивает их пятью процентами. Но по факту ничем не регулируемые ретробонусы, свидетельствуют представители пищевого бизнеса, у любого ритейлера есть, их просто маскируют под всевозможные и нередко надуманные услуги.

Это подтверждает и недавний отчет Агентства по защите и развитию конкуренции РК: доходы торговых сетей до 70% складываются из различных вознаграж­дений и на 30% – из торговой надбавки. К тому же поставщикам приходится дополнительно оплачивать право занимать первые ряды на полках, поэтому-то продукцию местного произ­водства обычно приходится искать на дальних прилавках...

– Это неприемлемо, когда производители не могут продать свой товар в собственной же стране, а государство, ссылаясь на соглашения в защиту свободной конкуренции, не пытается эту ситуацию исправить. Поэтому мы поддерживаем законопроект, инициированный депутатской фракцией, надеемся, к нам прислушаются гос­органы и он будет принят, – говорит Руслан Шарипов.

Решить ситуацию с практикой ретробонусов разработчики законопроекта предлагают принципиально: исключив из Закона РК «О регулировании торговой деятельности» само понятие «вознаграждение» и запретив устанавливать его в отношении поставщиков продовольственных товаров.

Количество без качества

Перекосы в лояльности казах­станского ритейла законопроект, представленный депутатами, помог бы исправлять мерами хоть и административными, но, по мнению его разработчиков, неизбежными в том положении, в каком оказался пищевой сектор национальной экономики.

Практическими шагами, соглас­но предложенным поправкам, могут также стать обязательство торговых сервисов обеспечивать приоритетные мес­та выкладки отечественных продуктов и гарантия для них до 60% торговых полок. Законодательно предлагается зап­ретить любые ограничения доступа отечественных товаров в торговые сети.

Справиться с доминированием продовольственного импорта крупных зарубежных поставщиков помогло бы урегулирование всевозможных выплат торговым сетям. И наконец, еще один важный объект внимания – конт­роль качества импорта. Границу Казахстана, считают депутаты, следует надежно закрыть от ввоза продуктов питания, не соответствующих казахстанским нормативным требованиям, в том числе по безопасности пищевых продуктов. По приблизительным оценкам отраслевых союзов, по различным категориям продуктов питания до 40% рынка занимает импорт, ввезенный в Казахстан по серым схемам.

Отраслевые союзы пищевиков сформировали консолидированное мнение и поддерживают законопроект, считая, что с его принятием изменится отношение к отечественным производителям и они смогут равноправно и выгодно продавать произведенные продукты питания внутри страны. Сохранять же сегодняшнее положение вещей на рынке – все равно что соглашаться на весьма унылую перспективу: доля казахстанского продовольствия в местной торговле продолжит снижаться, производства деградируют, бюджет потеряет налоговые выплаты со стороны отечест­венных товаропроизводителей, а потребителям придется смириться с тем, что выбор за них будет делать ритейл.