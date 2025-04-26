В мероприятии, состоявшемся в рамках книжной выставки-ярмарки Astana Eurasian Book Fair 2025, приняли участие главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин, государственные и общественные деятели Куаныш Султанов, Крымбек Кушербаев, Ералы Тугжанов, Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, генерал Владимир Божко, доктор филологических наук Асима Ишанова, а также ценители литературы и молодые читатели. Тираж издания – 1 000 экземпляров. Книга вышла в мос­ковском издательстве «Художественная литература».

Символично, что презентация произ­ведения лауреата Государственной премии, депутата нескольких созывов Парламента, известного журналиста Сауытбека Абдрахманова состоялась в Национальный день книги. Теперь отечественные и зарубежные читатели смогут ближе познакомиться с жизнью и творчеством народного писателя, выдающегося политического и общественного деятеля, Героя Труда Казахстана Абиша Кекильбаева.

Особую значимость книге придает предисловие, которое написал Президент нашей страны Касым-Жомарт

Токаев: «Я вырос в семье писателя. Поэтому мне с детства было знакомо имя Абиша Кекильбаева. Да и с его произведениями я познакомился довольно рано. С глубоко почитаемым мной Абишем-ага впоследствии многие годы довелось работать вместе в Сенате, тесно общаться. Мы прониклись взаимным уважением друг к другу. Считаю эти годы счастливым периодом в моей жизни». В целом обращение Главы государства к читателям пронизано чувством высокого уважения к творчеству, жизни и деятельности выдающегося современника Абиша Кекильбаева.

Пятьдесят лет назад молодой журналист Сауытбек Абдрахманов взял интервью у писателя мирового масштаба Чингиза Айтматова, который, высоко оценивая писательские и человеческие качества Абиша Кекильбаева, назвал его «неисчерпаемым». Также и коллеги по цеху Абиша-ага, говоря о нем, часто использовали эпитеты «межконтинентальный», «выдающийся». Таких индивидуальных, неповторимых оценок могут заслужить только великие личности.

В книге «Корифей» Сауытбек Абдрахманов перечисляет множество уникальных качеств Абиша-ага, подчеркивающих многогранность его таланта. Так, автор пишет: «В нем прекрасно уживался талант писателя, акына, драматурга, переводчика, государственного деятеля, политика, историка, философа, литературоведа, искусствоведа, социолога, публициста, журналиста, оратора, а источником, из которого он все это впитал, была, конечно же, степная мудрость».

Человека, имеющего такие высокие личностные качества, можно с уверенностью назвать феноменом своего времени. А опираясь на свои наблюдения, я хотел бы сказать еще об одной значимой черте Абиша Кекильбаева – о его природной скромности.

В 1994 году, когда я служил диплома­том в Посольстве Казахстана в ФРГ, эту страну с официальным визитом посетил Абиш Кекильбаев. В то время он был Председателем Верховного Совета – высшего законодательного органа страны. Мы, молодые диплома­ты, суетились, сильно переживали и подготовили самый лучший номер в гостинице Маritim Hotel в Бонне. Однако наш гость выбрал себе обычный номер. А когда возникла небольшая заминка с машиной представительского класса, он согласился передвигаться на моем простом автомобиле марки Opel Vektra.

Его океанское спокойствие – ни одного замечания на какие-то мелкие недочеты, отцовское отношение к молодым сотрудникам посольства придавали нам уверенность и высокое уважение к этому выдающемуся человеку. В последующие годы, когда Абиш-ага трудился Государственным секретарем, мне, как сотруднику Администрации Президента, посчастливилось видеть его чаще, выполнять его поручения, тесно работать с его секретариатом.

Уверен, что фундаментальный труд моего друга, академика, журналис­та, писателя-переводчика Сауытбека

Абдрахманова, изданный на русском языке, увеличит количество читателей и почитателей его таланта в несколько раз. Как мы знаем, произведения автора переведены на многие языки мира – английский, французский, арабский, турецкий, чешский, узбекский, киргизский, таджикский и другие. Считаю, что и «Корифей» необходимо перевести на английский язык, эта книга возвысит Абиша Кекильбаева на уровень мировых философов, великих людей прошлого тысячелетия.

Создателя данного шедевра Сауытбека­ Абдрахманова я бы назвал крупным писателем современности, шагающим по следам гениального мыслителя, гиганта мировой литературы – Абиша Кекильбаева, оставившего неисчерпаемый океан духовного богатства для будущих поколений.