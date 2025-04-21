Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
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Новые указы опубликовала Акорда, передает Kazpravda.kz
Указами Главы государства:
Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии;
Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.