Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке

Кадровые назначения,Президент
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Новые указы опубликовала Акорда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указами Главы государства:

Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии;

Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.

#президент #назначения #послы

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