Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе

Открытый по поручению президента Центр детского творчества способен принимать 9 тыс. юных талантов, включая детей с особыми потребностями

Фото: primeminister.kz

Центр предоставляет детям города уникальные возможности для развития творческих способностей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В «Самғау» работают более 50 квалифицированных педагогов, которые организуют различные мастер-классы и творческие занятия. Центр охватывает дополнительным образованием до 70% детей Экибастуза, помогая им раскрыть свои таланты и реализовать творческий потенциал.

На первом этаже расположены танцевальный и театральный залы, а также комнаты для индивидуальных музыкальных занятий и зрительный зал на 275 мест. Дети занимаются хореографией, театром, вокалом и инструментальным мастерством.

Второй этаж включает научно-биологическую лабораторию, студии ландшафтной архитектуры и флористического дизайна, дебатный и медиацентры, а также fashion-студию.

Третий этаж полностью посвящен IT-сфере с клубами по робототехнике и компьютерному моделированию.

Также в Центре предусмотрены кабинеты психолого-педагогической поддержки, зоны для настольного тенниса и тренажерный зал.