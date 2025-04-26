В Астане состоялось расширенное заседание Координационного и Экспертного советов при уполномоченном по правам человека в Казахстане. Впервые мероприятие было организовано в совместном формате, объединившем членов советов для обсуждения вопросов пенитенциарной системы и условий содержания в закрытых учреждениях.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Заседание прошло при содействии Программы развития ООН в Казахстане и Офиса прог­рамм ОБСЕ в Астане, собрав около ста участников. Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев поблагодарил участников Национального превентивного механизма и ветеранов правозащитной деятельности.

– Эффективность вашей работы подтверждает статистика поступающих жалоб на пытки. За пос­ледние три года мы наб­людаем значительное снижение количества пыток, а также кратное увеличение числа осужденных за такие деяния. Это дает основание полагать, что комплексные меры, в том числе и наши с вами, имеют эффект, – обратился­ он к коллегам.

На заседании выступили председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, заместитель постоянного представи­теля ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов, региональный представитель УВКПЧ­ ООН в Центральной Азии Матильда Богнер, уполномоченные по правам социально уязвимых категорий населения и по правам ребенка в Казахстане Кенжегул Сейтжан и Динара Закиева.

– Если ранее в Астане было восемь сотрудников органов опеки на 500 тысяч детей, то сегодня их 108. И такое увеличение наблюдается во всех регионах, – отметила Динара Закиева. – Но, конечно, есть еще ряд острых вопросов, которые требуют решения, в том числе – условий, касаю­щихся содержания детей, проживающих на территории исправительных учреждений.

Члены Экспертного совета обсудили ключевые вопросы в области прав человека. В частности, Рахимбек Мамырбаев представил анализ имплементации международных стандартов в пенитенциарных системах стран СНГ, Айман Умарова выступила с докладом о положении женщин с детьми в местах лишения свободы, а Лязат Актаева – с анализом состояния медицинского обеспечения в учреждениях УИС.

В ходе заседания был представлен и утвержден 10-й Консолидированный доклад участников Нацио­нального превентивного механизма РК по итогам превентивных посещений в 2024 году. Доклад содержит анализ наблюдаемых проблем, примеры позитивного опыта и рекомендации для повышения уровня соблюдения прав человека в закрытых учреждениях – колониях, ИВС, СИЗО, центрах реабилитации. В основу отчета легли результаты почти 500 превентивных посещений НПМ за прошлый год. В том числе 249 учреждений системы органов внутренних дел, 108 – просвещения, 79 – социальной защиты населения, 49 – здравоохранения.

Утвержден состав рабочей группы по подготовке Консолидированного доклада за 2025 год. Руководство этой работой предложено известному государственному деятелю Раисе Шер.

Еще одним важным итогом заседания стало предложение создать при омбудсмене ученую комиссию, с которым выступил профессор Высшей школы права Международного университета «Астана», доктор юридических наук Исидор Борчашвили. Он отметил, что действующие Координационный и Экс­пертный советы уже доказали свою эффективность, однако правозащитная сфера требует усиления научной составляющей.

Артур Ластаев поддержал инициативу, отметив ее стратегическую значимость.

– Современные вызовы – от прав детей и людей с инвалидностью до цифровых, экологических и миграционных вопросов – требуют профессионального и взвешенного анализа. Ученая комиссия станет платформой для выработки научно обос­нованных рекомендаций, формирования долгосрочной повестки и экспертного анализа социально-правовых процессов, – заключил омбудсмен, сообщив, что в ближайшее время начнется формирование состава нового органа.