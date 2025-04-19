Участниками мероприятия в Цент­ральном государст­венном архиве научно-технической документации стали историки и исследователи, представители общественных организаций, студенты вузов и школьники. Открывая конференцию, директор архива Баян Жуматаева отметила, что Великая Отечественная война – особая страница в казахстанской истории. Около полутора миллионов казахстанцев воевали на фронтах войны, не вернулись более 600 тыс. Свыше 500 воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

С самых первых дней войны республика превратилась в мобилизационный центр страны. Десятки дивизий, бригад, отдельных частей были сформированы в Казахстане. Они воевали на всех фронтах, испытав и горечь поражений, и радость побед. Об этом рассказывали в своих выступлениях профессоры КазНУ­ им. аль-Фараби Гулжаухар Кокебаева и Болат Сайлан, док­тор исторических наук Гулбану Жугенбаева. Они напомнили молодежи о подвигах Талгата Бегельдинова, Бауыржана Момышулы, Толегена Токтарова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой и многих других.

– В Центральном государственном архиве научно-технической документации хранятся документы участников войны Шакена Мажитова, Халиды Мамановой, Аркадия Деева, Бахии Атчабарова, Павла Мариковского и других, – сообщила Баян Жуматаева.

На конференции говорили и о славном жизненном и трудовом пути патриарха отечественного здравоохранения Сакена Нугманова. В архиве хранится его личный фонд. Документы свидетельствуют о том, что пос­ле окончания Алма-Атинского государственного медицинского института в 1941 году Сакен Нугманов воевал на фронте, прошел плен и штрафную роту. Демобилизовавшись в 1947 году в звании капитана медицинской службы, работал врачом, занимался научными исследованиями. В 1960-м организовал и возглавил КазНИИ онкологии и радиологии. В качестве главного онколога Минздрава КазССР Сакен Нугманов стоял у истоков создания онкологической службы республики.

Сотрудниками архива проделана большая работа по сбору материалов о вкладе казахстанских медиков в Победу над фашизмом. Несколько лет назад вышел специальный сборник, где впервые были опубликованы документы, долгое время хранившиеся под грифом «секретно». Из них стало известно, что за годы войны военными медиками было возвращено в строй 72,3% раненых и 90,6% больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй за этот период, составит около 17 млн человек!

Фронт сильно нуждался в медиках, которые помогали спасать раненых солдат. Алма-Ата превратилась тогда в огромный эвакогоспиталь. Отмечая герои­ческий труд военных медиков, первый директор Института экспериментальной хирургии профессор Александр Сызганов писал 13 ноября 1941 года в «Казахстанской правде: «Мы, работники советской медицины, готовы на любые самопожертвования ради грядущей победы над варварами. Она придет. Мы в этом твердо убеждены».

Около 2 тыс. казахстанских медиков участвовали в войне, только из алма-атинского мединс­титута почти 1 500 выпускников ушли на фронт, 380 из них не вернулись с поля боя.

До Берлина дошел Алмагамбет Даиров, руководивший эвакогоспиталями, получивший ранение под Сталинградом. Участником войны был профессор Сибагатулла Карынбаев – выдающийся врач Казахской ССР, ректор Алма-Атинского мединститута. Врач Муса Нугманов, хирург Михаил Брякин, капитан медицинской службы Татьяна Денягина, рискуя собст­венной жизнью, спасли сотни воинов на передовой.

Работники архива составили списки врачей, призванных из медицинских НИИ в Крас­ную армию. Среди них – талантливый хирург Николай Желваков. Когда в 1934 году в Казахстан приезжал Сергей Киров, он специально ездил в Талды-Курган, чтобы ознакомиться с лечебницей Желвакова. Николай Василье­вич был призван в армию, служил в Панфиловской дивизии. На его руках умер от ран легендарный генерал Иван Панфилов...

Казахстанские фармацевтические предприятия освоили в годы войны производство новых сложных дефицитных лекарств: сульфаниламидных препаратов (стрептоцид, сульфидин, сульфазол, дисульфан), пенициллина и других.

Профессор Борис Ильин-Какуев изу­чал многие местные растения-витаминоносители, которые использовались в госпиталях в борьбе с цингой. В медицинскую практику было внедрено применение витаминных препаратов. Это явилось большим достижением в лечении и предупреждении ряда тяжелых заболеваний у раненых и больных. На предприятиях местной промышленности было освоено изготовление носилок, шин, кос­тылей, походных столов.

Заслуженный врач КазССР Александр Полянский изобрел и ввел в дезинсекционную прак­тику препарат «Кимрая», который оказался эффективным и в борьбе с малярией. Академик Николай Гамалея был автором препарата «Микол» от туберкулеза.

В годы войны были созданы противо­эпидемиологические барье­ры между фронтом и тылом, а также велось систе­матическое наблюдение за возможными очагами вирусов, что позволило предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. «Подвиги воинов-казахстанцев навсегда останутся в памяти потомков», – отмечали выступающие.

В рамках конференции была развернула большая фотовыставка, посвященная 80-летию Победы, звучали военные пес­ни, перед участниками конференции выступили воспитанники танцевальной студии Just Dance.