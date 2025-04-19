Остаться в памяти потомков

День Победы
10
Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

В Алматы состоялась конференция «Подвиг ученых – ветеранов Великой Отечественной войны в архивных документах»

фото Юрия Беккера

Участниками мероприятия в Цент­ральном государст­венном архиве научно-технической документации стали историки и исследователи, представители общественных организаций, студенты вузов и школьники. Открывая конференцию, директор архива Баян Жуматаева отметила, что Великая Отечественная война – особая страница в казахстанской истории. Около полутора миллионов казахстанцев воевали на фронтах войны, не вернулись более 600 тыс. Свыше 500 воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

С самых первых дней войны республика превратилась в мобилизационный центр страны. Десятки дивизий, бригад, отдельных частей были сформированы в Казахстане. Они воевали на всех фронтах, испытав и горечь поражений, и радость побед. Об этом рассказывали в своих выступлениях профессоры КазНУ­ им. аль-Фараби Гулжаухар Кокебаева и Болат Сайлан, док­тор исторических наук Гулбану Жугенбаева. Они напомнили молодежи о подвигах Талгата Бегельдинова, Бауыржана Момышулы, Толегена Токтарова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой и многих других.

– В Центральном государственном архиве научно-технической документации хранятся документы участников войны Шакена Мажитова, Халиды Мамановой, Аркадия Деева, Бахии Атчабарова, Павла Мариковского и других, – сообщила Баян Жуматаева.

На конференции говорили и о славном жизненном и трудовом пути патриарха отечественного здравоохранения Сакена Нугманова. В архиве хранится его личный фонд. Документы свидетельствуют о том, что пос­ле окончания Алма-Атинского государственного медицинского института в 1941 году Сакен Нугманов воевал на фронте, прошел плен и штрафную роту. Демобилизовавшись в 1947 году в звании капитана медицинской службы, работал врачом, занимался научными исследованиями. В 1960-м организовал и возглавил КазНИИ онкологии и радиологии. В качестве главного онколога Минздрава КазССР Сакен Нугманов стоял у истоков создания онкологической службы республики.

Сотрудниками архива проделана большая работа по сбору материалов о вкладе казахстанских медиков в Победу над фашизмом. Несколько лет назад вышел специальный сборник, где впервые были опубликованы документы, долгое время хранившиеся под грифом «секретно». Из них стало известно, что за годы войны военными медиками было возвращено в строй 72,3% раненых и 90,6% больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй за этот период, составит около 17 млн человек!

Фронт сильно нуждался в медиках, которые помогали спасать раненых солдат. Алма-Ата превратилась тогда в огромный эвакогоспиталь. Отмечая герои­ческий труд военных медиков, первый директор Института экспериментальной хирургии профессор Александр Сызганов писал 13 ноября 1941 года в «Казахстанской правде: «Мы, работники советской медицины, готовы на любые самопожертвования ради грядущей победы над варварами. Она придет. Мы в этом твердо убеждены».

Около 2 тыс. казахстанских медиков участвовали в войне, только из алма-атинского мединс­титута почти 1 500 выпускников ушли на фронт, 380 из них не вернулись с поля боя.

До Берлина дошел Алмагамбет Даиров, руководивший эвакогоспиталями, получивший ранение под Сталинградом. Участником войны был профессор Сибагатулла Карынбаев – выдающийся врач Казахской ССР, ректор Алма-Атинского мединститута. Врач Муса Нугманов, хирург Михаил Брякин, капитан медицинской службы Татьяна Денягина, рискуя собст­венной жизнью, спасли сотни воинов на передовой.

Работники архива составили списки врачей, призванных из медицинских НИИ в Крас­ную армию. Среди них – талантливый хирург Николай Желваков. Когда в 1934 году в Казахстан приезжал Сергей Киров, он специально ездил в Талды-Курган, чтобы ознакомиться с лечебницей Желвакова. Николай Василье­вич был призван в армию, служил в Панфиловской дивизии. На его руках умер от ран легендарный генерал Иван Панфилов...

Казахстанские фармацевтические предприятия освоили в годы войны производство новых сложных дефицитных лекарств: сульфаниламидных препаратов (стрептоцид, сульфидин, сульфазол, дисульфан), пенициллина и других.

Профессор Борис Ильин-Какуев изу­чал многие местные растения-витаминоносители, которые использовались в госпиталях в борьбе с цингой. В медицинскую практику было внедрено применение витаминных препаратов. Это явилось большим достижением в лечении и предупреждении ряда тяжелых заболеваний у раненых и больных. На предприятиях местной промышленности было освоено изготовление носилок, шин, кос­тылей, походных столов.

Заслуженный врач КазССР Александр Полянский изобрел и ввел в дезинсекционную прак­тику препарат «Кимрая», который оказался эффективным и в борьбе с малярией. Академик Николай Гамалея был автором препарата «Микол» от туберкулеза.

В годы войны были созданы противо­эпидемиологические барье­ры между фронтом и тылом, а также велось систе­матическое наблюдение за возможными очагами вирусов, что позволило предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. «Подвиги воинов-казахстанцев навсегда останутся в памяти потомков», – отмечали выступающие.

В рамках конференции была развернула большая фотовыставка, посвященная 80-летию Победы, звучали военные пес­ни, перед участниками конференции выступили воспитанники танцевальной студии Just Dance.

#Алматы #архив #память #ВОВ #конференция

Популярное

Все
Кузница кадров
Шьется форма для гвардейцев
Огонек, который не погаснет
Куда «уходит» пластик?
Кто в ответе за базар?
Последний заплыв
Стражи Туркестана
«Жас бүркіт» – это гордость за свою страну
Наколядовали миллион!
Устраняются последствия падежа сайги
Геномика будущего
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Незнание законов не освобождает от... профессии
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
За второй хлеб – первый спрос
Внутри космического центра
В Астане открылась выставка «Ұлы Жеңіс: ерлікке – тағзым, ұрпаққа – үлгі»
На севере республики готовы к посевной
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Астана становится центром ивент-туризма
Стартовал новый «зеленый» проект
Начинать надо с себя
О нововведениях и работе над ошибками
Вселенная стала ближе
Казахстанские хирурги научились удалять опухоль молочной железы
Казахстан и Италия укрепляют стратегическое партнёрство в нефтегазовой отрасли
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Шьется форма для гвардейцев
В Алматы состоялась конференция «Подвиг ученых – ветеранов …
Без страха и упрека: история фронтовика из Казахстана
По 5 млн тенге получат ветераны и участники войны в СКО к 8…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]