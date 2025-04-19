По данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, с начала года на побережье Кенгирского водохранилища собрано 819 туш, в окрестностях Жезказгана – 3 522, на территориях, прилегающих к Каражалу, и в Жанааркинском районе – 11 009 туш.

Зимний падеж сайги – не редкость, но население Улытау серьезно тревожит тот факт, что тысячи погибших антилоп находят рядом с фермерскими животноводческими угодьями Жанаарки и Каражала, а также в акватории Кенгирского водохранилища, которое является базовым источником питьевой воды для Жезказгана.

– Сотрудники государственных природоохранных учреждений трудятся без выходных с начала марта, – прокомментировал ситуацию руководитель областной территориальной инспекции Закария Туралиев. – В местах падежа работают также коллеги из других регионов: представители государственных национальных природных парков (ГНПП) «Улытау», «Кокшетау», «Буйратау» из Акмолинской области, Каркаралинского ГНПП Карагандинской области, сотрудники государственного Наурзумского заповедника, государственного природного резервата «Алтын дала» из Костанайской области, а также РГКП «ПО Охотзоопром». Им помогают волонтеры и местные жители.

Работа по сбору и утилизации туш сайги, павшей в зимний период, продолжается. Тем не менее жители Жезказгана периодически публикуют в соцсетях видео, на которых запечатлены туши сайги в воде, и задают властям вопрос относительно безопасности живительной влаги, подаваемой в жилой сектор.

Начальник санитарно-эпидемиологического управления Жезказгана Нурбол Жолдыбаев так прокомментировал проблему: «Тесты воды забираются и анализируются с 21 марта. В них не выявлено никаких расхождений. Ситуацию держим под контролем. В случае необходимости вода будет подвергнута дополнительной дезинфекции».

Можно понять и опасения животноводов Каражала и Жанааркинского района, где, как уже было сказано выше, собрано более 11 тыс. туш сайги. Домашний скот на выпасе близ мест падежа может подхватить какую-либо инфекцию. Фермеры помнят массовую гибель сайги в 2010 году в Западном Казахстане. Тогда было установлено, что причиной падежа 12 тыс. голов степных антилоп стала эпидемия пастереллеза. А к этой заразе восприимчив также домашний скот и даже некоторые виды птицы.

Впрочем, опасения фермеров на сей раз не подтверждаются. По итогам бактериологических и микроскопических исследований павших сайгаков нынче не выявлено ни одной опасной эпизоотии.