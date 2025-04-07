Ровно 30 лет назад в 1995 году на таджикско-афганской границе 17 бойцов Внутренних войск, находившихся на пограничной службе, погибли в бою с противником. В память об этих бойцах ежегодно 7 апреля отмечается День мужества. В этом году в честь воинов «Казбата» состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» на Аллее Мужества в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие руководство МВД, командование Национальной гвардии, представители местных исполнительных органов, ветераны военных и локальных конфликтов.

Собравшиеся почтили память воинов и возложили цветы к памятнику. Собрание началось с минуты молчания в честь памяти героически погибших воинов.

- Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно были награждены: орденом «Айбын» ІІ степени - 5 человек, медалью «Жауынгерлікерлігіүшін» - 12 человек. Мы свято чтим память тех, кто до конца исполнил свой воинский долг. Они навсегда останутся в нашей памяти как герои, защитившие рубежи нашей Родины ценой собственной жизни, - сказал в своем выступлении начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы полковник Нурбай Бектурсынов.

Также, в ходе мероприятия своими воспоминаниями поделилась мать героически погибшего Ербола Бекебаева – Жанат-апа. Она с горечью в голосе вспоминала, что среди семнадцати героев был и ее Ербол. По ее словам, он был обычным парнем, с мечтами о будущем и любящим сердцем. Однако, в час испытаний он стал воином, защитником своей страны, и таким он навсегда останется в ее памяти, в памяти его родных и близких, а также в памяти всего их народа. По ее мнению, их подвиг является примером мужества и самоотверженности для будущих поколений.

Затем перед собравшимися выступил Председатель Совета ветеранов Национальной гвардии генерал-майор Калиакпар Токушев, который рассказал о подвиге казахстанских воинов.

В ходе мероприятия был возложен венок к памятнику «Ер есімі – ел есінде», личный состав столичных гарнизонов Национальной гвардии и пограничной службы прошел торжественным маршем. Затем участники посетили патриотический центр Вооруженных сил Республики Казахстан и посмотрели специально подготовленный видеостудией Национальной гвардии документальный фильм, посвященный духу бойцов 7 роты.

Стоит отметить, что именно в этот день во всех воинских частях войск правопорядка в других регионах страны прошли торжественные митинги, приуроченные к знаменательному для гвардейцев дню.