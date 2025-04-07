Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Военное дело
393
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ровно 30 лет назад в 1995 году на таджикско-афганской границе 17 бойцов Внутренних войск, находившихся на пограничной службе, погибли в бою с противником. В память об этих бойцах ежегодно 7 апреля отмечается День мужества. В этом году в честь воинов «Казбата» состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» на Аллее Мужества в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие руководство МВД, командование Национальной гвардии, представители местных исполнительных органов, ветераны военных и локальных конфликтов.

Собравшиеся почтили память воинов и возложили цветы к памятнику. Собрание началось с минуты молчания в честь памяти героически погибших воинов.

- Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно были награждены: орденом «Айбын» ІІ степени - 5 человек, медалью «Жауынгерлікерлігіүшін» - 12 человек. Мы свято чтим память тех, кто до конца исполнил свой воинский долг. Они навсегда останутся в нашей памяти как герои, защитившие рубежи нашей Родины ценой собственной жизни, - сказал в своем выступлении начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы полковник Нурбай Бектурсынов.

Также, в ходе мероприятия своими воспоминаниями поделилась мать героически погибшего Ербола Бекебаева – Жанат-апа.  Она с горечью в голосе вспоминала, что среди семнадцати героев был и ее Ербол. По ее словам, он был обычным парнем, с мечтами о будущем и любящим сердцем. Однако, в час испытаний он стал воином, защитником своей страны, и таким он навсегда останется в ее памяти, в памяти его родных и близких, а также в памяти всего их народа. По ее мнению, их подвиг является примером мужества и самоотверженности для будущих поколений.

Затем перед собравшимися выступил Председатель Совета ветеранов Национальной гвардии генерал-майор Калиакпар Токушев, который рассказал о подвиге казахстанских воинов.

В ходе мероприятия был возложен венок к памятнику «Ер есімі – ел есінде», личный состав столичных гарнизонов Национальной гвардии и пограничной службы прошел торжественным маршем. Затем участники посетили патриотический центр Вооруженных сил Республики Казахстан и посмотрели специально подготовленный видеостудией Национальной гвардии документальный фильм, посвященный духу бойцов 7 роты.

Стоит отметить, что именно в этот день во всех воинских частях войск правопорядка в других регионах страны прошли торжественные митинги, приуроченные к знаменательному для гвардейцев дню.

 

#Астана #Нацгвардия

Популярное

Все
В каких районах Астаны появятся новые школы
3,7 млрд кубометров воды получит Казахстан по реке Сырдарья
Навеки в строю: 30 лет со дня подвига казахстанских воинов
В Астану пригласили 600 иностранных гостей
В ВКО ликвидируют последствия ураганного ветра
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Столетние галапагосские черепахи впервые стали родителями
Кибермошенничество на 230 млн тенге: казахстанку экстрадировали из Кыргызстана
О чем говорили аграрии на встрече с Бектеновым
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
В Павлодаре разыскивают родителей найденного на улице мальчика
Суд вынес приговор главе управления по ЧС Экибастуза
Найденный на улице Павлодара мальчик передан семье
КИСИ запускает очередную программу по поддержке молодых экспертов
В Актюбинской области завышали цены за медицинские справки
В Алматы отопительный сезон завершится 10 апреля
Президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня
В каких соревнованиях будут участвовать казахстанцы на этой неделе
В Петропавловске прошёл республиканский этап олимпиады «Алтын түлек»
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Как на севере страны готовятся к посевной
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Софья Самоделкина может продолжить тренироваться в США
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Трамп может вывести американские войска из Германии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе

Читайте также

Навеки в строю: 30 лет со дня подвига казахстанских воинов
В Семее состоялся чемпионат Нацгвардии по қазақша күрес
В ЦСКА открылся зал в честь олимпийского чемпиона Анатолия …
Боевое самбо получит массовое развитие в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]