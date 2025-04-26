– В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость реализации комплексных мер во имя укрепления здоровья нации, – отметил, открывая заседание, Олжас Бектенов. – Учитывая важность данной задачи, Правительством принимаются все меры по совершенствованию системы здравоохранения. Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию фармацевтических производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов.

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, в республике ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.

Все более широкое применение находят цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается Единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.

В целях увеличения к 2029 году доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% Правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательно предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты. Налажено плодотворное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, среди которых Pfizer, AstraZeneca, Roche и другие, для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.

В ходе заседания, помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения, были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в РК Джефф Эрлих отметил имеющийся прогресс республики в сфере здравоохранения. По его словам, за более чем 20 лет, проведенных в стране, он стал свидетелем значительных улучшений, которые положительно отражаются на здоровье нации. Эксперт также акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.

Временная поверенная в делах США в РК Дебора Робинсон затронула вопросы, касающиеся усиления защиты прав интеллектуальной собственности на лекарственные средства и внедрения регуляторных механизмов, соответствующих международным стандартам и лучшим практикам.

Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своем выступ­лении отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения. В частности, высокая оценка дана проекту Евросоюза, реализуемому при поддержке ВОЗ в РК и Центральной Азии, а также взаимодействию через Платформу высокого уровня ЕС – Казахстан и двустороннюю рабочую группу по вопросам доступа к рынку в сфере здравоохранения.

Посол Канады в Казахстане и по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, ­Узбекистане Кристофер Дагган подчеркнул важность сотрудничества в области развития инновационных технологий для ­привлечения инвес­торов и поддерж­ки талантливых специа­листов. В частности, отмечена заинтересованность Канады в стратегическом партнерстве с Казахстаном в облас­ти трансформации системы здравоохранения через образование и внедрение передовых технологий.

Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до прие­ма лекарства онкобольными до 100 дней – на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.

Региональный директор Pfizer по Казахстану, Центральной Азии, Кавказу и Монголии, член Совета директоров Американской торговой палаты Дмитрий Козенков подчеркнул значимость запуска контрактного производства оригинальных запатентованных лекарств в Казахстане как качественного шага в развитии фармпромышленности.

Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе.

Директор AstraZeneca Kazakh­stan Мария Шипулева выразила поддержку курсу Президента РК на увеличение доли отечественного производства лекарств.

– Мы поддерживаем курс Главы государства по увеличению производства до 50% к 2029 году, а также на привлечение международных инвестиции в инновационную фармацевтику, – отметила глава дочерней компании.

Генеральный директор Kazanada LLP Кевин Фрик отметил необходимость модернизации системы подготовки специалистов для ­неотложной медицинской помощи. По его словам, сегодня преподавать на таких курсах могут только специалисты с высшим медицинским образованием. ­Кевин Фрик ­предложил также разрешить преподавание опытным фельдшерам и медсестрам, прошедшим профильную подготовку, как это ­принято в международной прак­тике.

Озвученные вопросы и предложения прокомментировала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова. Главой Минздрава отмечено значительное увеличение объемов амбулаторного обеспечения, которое с 2018 года выросло более чем в три раза и достигло 250 млрд тенге.

Сегодня министерством ведется актуализация перечня амбулаторного лекарственного обеспечения. Вопросы оцифровки бизнес-процессов и регистрации фармпродукции по принципу «единого окна» будут решены до 1 июля текущего года.

По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Премьер-министр поручил Минздраву РК проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.