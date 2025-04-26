Лекарств, выпускаемых в республике, должно быть больше
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Юрий Владимиров
Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, в ходе которого были рассмотрены вопросы развития отечественной фармацевтики. В мероприятии также приняли участие руководители посольств США, Канады, представительства Европейского союза, Американской торговой палаты, региональные директора международных компаний – лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других.