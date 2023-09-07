Какую зарплату хотят казахстанские соискатели

Как показали исследования на рынке труда, от 5 млн тенге ожидают получать авиационные диспетчеры, от 1,5 млн тенге - штурманы на флоте, а также от 1,4 млн тенге - руководители снабженческих управлений

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В августе резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры, что в Минтруда связали с предстоящим учебным годом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, в августе на электронной бирже труда (ЭБТ) работодатели разместили 128,6 тыс. вакансий, а соискатели – 105 тыс. резюме. В сравнении с июлем число вакантных мест возросло на 31%, а резюме – на 13%.

В прошлом месяце резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры – на них пришлось 59,5 тыс. или 46% вакансий. Августовский рост спроса, как отмечают в министерстве, на 79% был обеспечен за счет организаций, нуждающихся в специалистах сферы образования.

Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг – 10,2 тыс., основного и общего среднего образования – 7 тыс., или +7% за месяц и сельского хозяйства – 6,1 тыс. При этом, в сравнении с июлем, в августе на 16% возрос спрос на специалистов средней квалификации и незначительно снизился интерес работодателей к неквалифицированному труду, уменьшившись на 6%.

Тем временем аналогичная ситуация наблюдается со стороны предложения на рынке труда. Так, большинство резюме – 58% – в августе исходило от высококвалифицированных соискателей, из них 46% находились в поисках работы в сфере образования.

Среди специалистов в дефиците на ЭБТ оказались операторы контакт-центров, учителя математики, а также помощники воспитателя в дошкольном образовании.

Между тем количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превысило число аналогичных вакансий на 1,6 тыс. единиц, учителей казахского языка и литературы – на 1,4 тыс. единиц, учителей физической культуры и спорта – на 1,1 тыс. единиц.

В региональном разрезе рост количества вакансий отмечается во всех регионах, за исключением Туркестанской области, где этот показатель снизился на 11%. Наиболее активный поиск персонала вели работодатели четырех регионов – мегаполисов Алматы и Астаны, Костанайской и Карагандинской областей, на долю которых пришлось 44 тыс. резюме или 34% от всех размещенных в августе.

В августе самый высокий размер заработной платы работодатели предлагали начальникам установки – в среднем от 845 тыс. тенге, начальникам смены в промышленности – от 760 тыс. тенге, а также заместителям заведующих медицинских лабораторий – от 700 тыс. тенге.

В свою очередь, от 5 млн тенге ожидали получать авиационные диспетчеры, от 1,5 млн тенге - штурманы на флоте, а также от 1,4 млн тенге - руководители снабженческих управлений.